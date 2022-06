Am Samstagabend startet das Programm um 20 Uhr mit den Wolfsteiner Komödianten auf dem Waldturnplatz. Mit ihrer Aufführung von „Eine windige Geschichte“ von Bernd Gombold werden die Lachmuskeln strapaziert.

Der Pfingstsonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen in der historischen Wassergasse. Bis 18 Uhr sorgt Wolfgang Bayer für musikalische Unterhaltung. Um 20 Uhr spielen erneut die Wolfsteiner Komödianten auf, bevor etwa um 22.30 Uhr das große Höhenfeuerwerk gezündet wird.

Zeitig wird es am Pfingstmontag. Um 7 Uhr beginnt die Maikur an der Burg Neu Wolfstein. Langschläfer können später starten. Die sieben Kilometer lange Strecke ist ausgeschildert. Auf dem Weg erwarten Wanderer mehrerer Stationen zum Einkehren: Am Schmelzerkopf, an der CVJM-Hütte, am Laufhauser Weiher sowie am Schützenplatz. Ziel der Maikur ist der Waldturnplatz. Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein musikalischer Frühschoppen, Mittagessen, Kaffee und Kuchen bis hin zu Longdrinks, bevor um 20 Uhr das Wolfsteiner Pfingsttreiben offiziell endet.