Das neue Kita-Gesetz sorgt bei Trägern und Kommunen auch drei Monate nach Inkrafttreten für manche Sorgenfalten. Woher Fachpersonal nehmen, wie Umbauten rasch realisieren? Auch die Finanzierung ist noch nicht abschließend geklärt.

Wer in den vergangenen Monaten den Stellenmarkt verfolgt hat, dem mussten zahlreiche Gesuche nach erzieherischem Fachpersonal auffallen. Denn seit Bestehen des Rechtsanspruches einer durchgehenden, siebenstündigen Kinderbetreuung inklusive Mittagessen ab 1. Juli ist in den Kitas mehr los. Zählte der Kreis zum 30. Juni noch 348 Stellen in Kitas, waren es einen Tag später bereits 375.

Vor allem in den Mittagsstunden verdichte sich nun die Arbeit, weiß die Leiterin der evangelischen Albert-Schweitzer-Kita in Kusel, Susanne Schillo-Kastenmeier. „Durch das Kita-Gesetz bekommen wir zwölf Wochenstunden mehr“, schildert sie. Es sei allerdings gelungen, die zusätzlichen Stunden unter den Kolleginnen zu verteilen.

Monatelang gesucht

Auch die Kita Piepmatz in Grumbach erhielt 1,19 Stellen mehr. „Seit Beginn des Jahres suchten wir eine Vollzeit-Vertretung – ohne Erfolg“, berichtet Beigeordneter Dieter Becker. Erst auf eine Ausschreibung im Mai hin seien Bewerbungen eingegangen. „Leider waren die Interessentinnen erst ab September verfügbar, und auch die Ausbildung von Berufsanfängerinnen endeten erst im August“, berichtet er. Daher wäre es wünschenswert gewesen, wenn das Gesetz zu Beginn des neuen Kita-Jahres zum 1. September in Kraft getreten wäre, sagt er. Zu diesem Zeitpunkt gewann die Kita schließlich zwei neue Kolleginnen.