Dieser Tage macht das Schicksal der 13-jährigen Ellie aus Waldmohr im Internet die Runde: Sie leidet an Leukämie, auch Blutkrebs genannt. Diagnostiziert wurde die Krankheit bei ihr im Jahr 2016. Seitdem kämpft sie gemeinsam mit ihrer Familie dagegen an. Im Netz ist ihre Geschichte beschrieben, von vielen Menschen wird sie online geteilt: Die erste Chemotherapie in der Kinderonkologie in Homburg dauerte demnach 13 Monate. Obwohl es eine Weile so aussah, als sei Ellie geheilt, kam es im Sommer 2020 zu einem Rückfall. Eine weitere Therapie gab Grund zu neuerlicher Hoffnung auf Heilung. Doch an Ostern 2023 suchte der nächste Tiefschlag die Familie heim: wieder ein Rückfall.

Im Universitätsklinikum in Frankfurt unterzog sich das Mädchen anschließend einer sogenannten CAR-T-Zell-Therapie – und nach einem wiederholten Rückschlag kam es zu einer Stammzellenspende, bei der Finn, der Bruder des Mädchens, Ellie Knochenmark spendete.

Teure Therapie, teurer Aufenthalt

Jüngst wurde festgestellt, dass eine weitere Therapie nötig ist. Diese soll in Rom stattfinden. „Dort wird eine neue, sehr vielversprechende Studie durchgeführt“, heißt es auf der Website „gofundme“, über die man für die Familie spenden kann. Die Therapie und der Aufenthalt in Rom seien mit hohen Kosten verbunden. Bei der Behandlung in Italien kommen wieder Stammzellen des Bruders zum Einsatz.

Ellie stammt aus einer feuerwehrbegeisterten Familie und ist selbst Mitglied der Jugendfeuerwehr. Stefan Reichhart, der stellvertretende Wehrleiter der Feuerwehr Oberes Glantal, ist mit ihrem Vater nach eigenem Bekunden schon jahrelang befreundet. Die Feuerwehr steht hinter der Familie, betont er. „Wir haben zusammen mit der Familie schon viele kurze Höhen und schwere Tiefen durchlebt“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Nun benötige jemand, der schon seit Jahren anderen Menschen helfe und Leben rette, selbst Hilfe. Hier geht es zur Spendenwebsite.