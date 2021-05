Wehre, Mühlen, Dörfer: Der Glan ist ein stark von Menschenhand veränderter Fluss. Im Naturschutzgebiet Heimerbrühl fließt er annähernd natürlich. Auch anderswo soll sein Lauf nach dem Willen der Politik wieder naturnaher werden. Das könnte wiederum das Heimerbrühl verändern.

Keine Boote, kein Camping, keine Zäune, keine Bauten, keine freilaufenden Hunde: Die Regeln der Rechtsverordnung über das Naturschutzgebiet Heimerbrühl zwischen Hütschenhausen und Nanzdietschweiler sind streng. Im Dezember 1985 wurden die „Talauenbereiche mit naturnahem, stark mäandrierendem Bachlauf, Feuchtwiesen, Hochstaudenfluren und Flachwasserzonen“ unter Schutz gestellt. 90 Prozent liegen im Kreis Kusel, der Rest im Landkreis Kaiserslautern.

„Der Name Heimerbrühl bedeutet wohl Grillental“, sagt Günter Mohrbach und bezieht sich auf im Mittelalter gebräuchliche Ausdrücke. Der heute 78-Jährige Glan-Münchweilerer hat viel Energie ins Heimerbrühl gesteckt. Er ist der Gründer des Vereins zur Umweltverbesserung, dem gemeinsam mit dem Naturschutzbund Nabu etwa die Hälfte der rund 50 Hektar sowie umliegendes Land gehören.

Wissen um Teichbauen fehlte

Befürchtungen, dass die von den Naturschützern damals legal geschobenen großen Teiche im Heimerbrühl sehr schnell verlanden würde, hätten sich nicht bewahrheitet, sagt Mohrbach. „Die Teiche an sich halten sich sehr gut. Die Kiesinseln sind aber zugewachsen.“ Wissen ums gute Teichbauen habe damals gefehlt, räumt Mohrbach ein. „An feste Folie und einen Unterbau gegen Bisamratten hat niemand gedacht.“ So brütet der Kiebitz, der anfangs die Sensation im Heimerbrühl war, längst nicht mehr dort. Dafür aber andere Arten: Seit den 1980ern wurden 120 Vogelarten am naturnahen Glan gezählt, etwa die Hälfte davon pflanzt sich dort fort.

Ein-, zweimal im Jahr überschwemmt der Glan das Gelände, in der restlichen Zeit speisen sich die Gewässer aus Niederschlägen und Quellen. „In Trockenzeiten wie seit 2018 haben die Teiche keine geschlossene Wasserfläche“, sagt Mohrbach. „Nicht gut für die vielen Enten, aber ideal für Watvögel.“ Etliche Schnepfenarten sind zu beobachten: „Bekassine, Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer, Flussuferläufer, Rotschenkel … “

Knapp Trockenlegung entgangen

93 Wehre wurden in den vergangenen Jahrhunderten in den Glan gebaut, im 20. Jahrhundert folgten Begradigungen, vor allem auf Druck der Landwirtschaft. 1965 ist auch das Heimerbrühl laut Mohrbach nur knapp der Trockenlegung entgangen. Er glaubt, dass zu dieser Zeit ein Stimmungswandel in der Bauernschaft vor Ort eingesetzt hatte. Denn dort, wo der Glan reguliert worden war, hätten die Wiesen als Futterquelle in trockenen, heißen Jahren versagt. Dass die vielen kleinen Parzellen im Heimerbrühl ein, zwei Jahrzehnte später doch gern an den Naturschutz verkauft wurden, lag laut Mohrbach an der zunehmenden Mechanisierung. „Für einen Traktor war der Boden zu schwammig.“

Mohrbach blickt mit einiger Sorge auf die Anstrengungen, den Glan insgesamt wieder zu deregulieren. „Früher stand das Hochwasser eine Woche in der Fläche, jetzt, wo glanabwärts bereits Barrieren abgebaut wurden, fließt es nach drei Tagen ab.“ Dadurch werde das abgesenkte Sediment schneller abtransportiert. „Der Glan gräbt sich tiefer ein“, befürchtet er. „Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass auch das Grundwasser schneller durch das Heimerbrühl fließen wird als bisher.“ Der Glan wirke wie ein Docht. „Er zieht dann den Nachschub aus den Hängen schneller ab.“