Schon das Bühnenbild sorgt für Staunen, Szenenapplaus und Lacher – ein sicheres Zeichen dafür, dass der Gesang- und Musikverein Gumbsweiler wieder Theater spielt.

Was für manche wie ein chaotischer Müllhaufen wirkt, ist für andere eine Welt antiker Schätze: Waldis Trödelladen in Gumbsweiler ist ein besonderer Fall. Im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus brachte die Komödie „Das Mumien-Trödel-Trauma“ von Carsten Lögering das Publikum in beste Stimmung.

Trödel, soweit das Auge reicht: Helene Zimmerschiet (Heike Wendland) schleppt Einkäufe nach Hause, während Gatte Waldi (Thomas Wendland) zwischen seinen „Schätzen“ und „Babys“ – darunter eine Stehlampe aus dem Rex-Gildo-Tourbus – friedlich schlummert. Der Trödelhändler hat keinen Geschäftssinn und meidet Verkäufe, denn er kann sich von nichts trennen. Doch die Liebe zum Tand hat ihren Preis: Die Insolvenz steht vor der Tür. Das entgeht auch der bestens informierten Nachbarin Tilly Timmel (Alice Klahr) nicht, die „mit ihrem alten, klapprigen Rad schneller als das Internet im Dorf“ Neuigkeiten verbreitet.

Die besten Ideen gibt es beim Entrümpeln

Plötzlich tauchen zwei zwielichtige Gestalten auf: der vermeintliche Filmrequisiteur Achim Berger (Michael Häßel) und seine Assistentin Emma Schmidt (Alina Kläs). Sie suchen im Plunder nach einem verschollenen Picasso, den ein Vorfahre Waldis angeblich günstig erworben hat, und geben vor, den gesamten Kram kaufen zu wollen. Helene bekommt davon nichts mit – sie will endlich den „Sperrmüll“ loswerden. Der Müllcontainer ist geliefert, und Waldis Freund Kalle Knüppel (Bernd Kalweit) übernimmt das Entrümpeln.

Kalle schreddert Stück um Stück – inklusive passender Geräuschkulisse – und entdeckt einen großen Holzkasten. Auch Waldi weiß nicht, was darin steckt. Dann die Überraschung: eine echte, uralte Mumie. Der Schreck weicht einer Idee, die zur Rettung werden könnte: Im Kopf entsteht bereits „Waldis Haus der 1000 Mumien“. Mitten hinein platzt Polizist Lui Lehmann (Kevin Kalweit), der die Arbeit nicht gerade erfunden hat und nach kurzem Blick auf die Mumie meint: „Wird schon alles seine Richtigkeit haben.“

Das Chaos nimmt seinen Lauf

Kalle und Waldi spinnen ihre Museumspläne weiter und träumen vom großen Geld. Doch auch Berger wittert seine Chance. Er nutzt die Verliebtheit seiner Assistentin aus, steckt sie als Mumie verkleidet in die Kiste, um zu lauschen und Unheil zu stiften. Der Plan funktioniert: Als Waldi nachts noch einmal die Mumie betrachtet, beginnt sie plötzlich zu sprechen – das Chaos nimmt seinen Lauf.

Helene verzweifelt an ihrem verwirrten Waldi und ruft ihre Freundin, Psychologin Sybille Scheinheiler (Heike Gauch), die einen interessanten Fall wittert. Währenddessen hat Nachbarin Tilly alle Hände voll zu tun, die Neuigkeiten im Dorf zu verbreiten. Und was ist eigentlich mit dem Picasso?

Heimliche Schnüffeleien, auf die Spitze getriebene Verwechslungen, viel Wortwitz und manch deftiger Schlagabtausch fesselten das Publikum in drei Akten. Da das Hobby viel Zeit beansprucht – seit September wurde 30-mal geprobt, die Generalprobe mit Besuchern aus umliegenden Seniorenheimen absolviert –, veranstaltet der Verein im Zweijahresrhythmus seine Theaterabende. Der Aufwand hat sich gelohnt: Bereits zur Premiere saßen Einsätze und Texte sicher, Souffleuse Christa Hübner konnte dem munteren Bühnengeschehen entspannt folgen.

Info

Für die Vorstellungen am Freitag, 17. April, sowie Sonntag, 19. April, sind noch wenige Restkarten erhältlich.