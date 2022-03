Kusel. Am Weltgebetstag der Frauen am 4. März laden Frauen der Katholischen und Protestantischen Kirchengemeinden Kusel zu einem Gottesdienst in die Protestantische Stadtkirche ein.

Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen und wird weltweit in über 120 Ländern in ökumenischen Gottesdiensten begangen. Jedes Jahr schreiben Frauen aus einem anderen Land die Gottesdienstordnung. Unter dem Titel „Zukunftsplan: Hoffnung“ haben dieses Jahr Frauen aus England, Wales und Nordirland die Gottesdienstordnung entworfen. Wie die Protestantische Kirchengemeinde Kusel mitteilt, ist das Licht das zentrale Symbol des Gottesdienstes. Jedes Mal, wenn eine Kerze entzündet werde, durchbreche das Licht der Hoffnung auf ein besseres Leben die Dunkelheit von Schwierigkeiten und Not. Diese Hoffnungslichter wolle man mit in den Alltag nehmen. Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr.