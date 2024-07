Drei Kuselinen waren Ehrengäste beim Langenbacher Dorffest. Die ehemaligen Amtsträgerinnen Jessica Ulrich (Amtszeit 2015/2016) und Clara de Oliveira Seyler (2019 bis 2022) sowie die aktuelle Kuseline Jil Biedinger stammen alle aus Langenbach. So kam Ortsbürgermeister Wolfgang Schneider auf den Gedanken, sie zu dem Dorffest einzuladen. Die Kuselinen eröffneten das zweitägige und alle zwei Jahre stattfindende Fest mit einem Fassbieranstich. Zum Programm gehörten am Samstag ein Schätzspiel, eine Tombola und ein „Schoppeschiebespiel“. Für die musikalische Unterhaltung sorgten am Sonntag der Quirnbacher Chor „Femmes Vocales“ und die „Die Blechmusiker“.

Noch in dieser Woche wird die RHEINPFALZ damit beginnen, eine Nachfolgerin für Kuseline Jil Biedinger zu suchen, denn ihre Amtszeit nähert sich dem Ende. Anfang August wird bereits die nächste Kuseline gewählt, die am Messefreitag das Amt für ein Jahr übernimmt.