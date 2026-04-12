Bürger und Bürgerinnen im Kreis Kusel warten teilweise seit Jahren auf schnelles Internet per Glasfaser. Woran es hapert und wann mit einem Ende zu rechnen ist.

Das „größte Infrastrukturprojekt im Kreis seit Ende des Zweiten Weltkriegs“, wie es der Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, Marcel Keidel, ausdrückt, ist aus seinem langen Winterschlaf erwacht: der Glasfaserausbau. Höchste Zeit, denn zahlreiche Kunden haben in Erwartung auf die baldige Verfügbarkeit von Highspeed-Internet in ihrem Dorf bereits vor Jahren Verträge unterschrieben. Hinsichtlich der Frage, ob dieses Mammutprojekt im Jahr 2026 fertiggestellt werden kann und alle Verbraucher „ans Licht“ gebracht werden können, gilt jedoch weiter eher das Prinzip Hoffnung.

Wo die Probleme liegen

Die wichtigsten Akteure in der schier unendlichen Geschichte um den Glasfaserausbau im Landkreis sind die aus dem spanischen Telekommunikationstitan Telefonica und dem deutschen Versicherungskonzernriesen Allianz hervorgegangene Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG), welche für den Großteil der Ortsgemeinden verantwortlich ist, die Deutsche Glasfaser, sowie Firmen wie Inexio, die sich den Gemeinden, welche durch politische Farbfleckenförderungsprogramme besonders subventioniert wurden, angenommen haben. Hinzu kommen verschiedene beauftragte Bauunternehmen (Moncobra, Libra, Geodesia) und Internetanbieter, die sich direkt oder in Gestalt von eigens damit betrauten Sales-Subunternehmen an die potenziellen Kunden wenden.

Dieses verwirrende Konglomerat an Involvierten erklärt Keidel als Folge einer „Goldgräberstimmung“ zu Beginn der 2020er-Jahre – hier hätten Unternehmen die Chance gewittert, mit dem Bereitstellen der Infrastruktur auf Jahrzehnte hin Pachtgebühren zu verdienen. Deshalb seien „territoriale Claims“ (also: Gebietsansprüche) abgesteckt worden. Die Unternehmen hätten dabei Angebote gemacht, die sie im Endeffekt nicht haben halten können. Gleichermaßen betont Keidel, längst zum Experten für den Glasfaserausbau geworden, nebst dem Charakter einer Herkulesaufgabe auch, dass die aufgelisteten Akteure alle eigenwirtschaftlich agieren. Ohne das Engagement würde sich in Sachen Glasfaserausbau im Landkreis viel weniger tun – sofern überhaupt etwas passieren würde ...

Die Lage in den Verbandsgemeinden

Wie sich die Umsetzung der Bauarbeiten in unterschiedlichste Anbieter, Baufirmen, Förderprogramme und Muttergesellschaften aufgliedert, gibt es auch beachtliche regionale Unterschiede im Fortschritt mit der Glasfaser-Infrastruktur.

In der Kreismitte ist bislang neben den explizit im Zuge des „Hellgraue-Flecken-Programms“ ausgebauten Orten lediglich Kusel am Netz, während die umliegenden Ortsgemeinden, deren Ausbau durch die UGG organisiert wird, noch nicht angebunden sind. Es fehle hier die Verbindung der einzelnen Ortschaften untereinander mit der sogenannten Backboneleitung, berichtet Keidel. Ein Großteil der Hausanschlüsse sei in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bereits angebracht worden. Schwierig seien bei dieser Form von Tiefbau winterliche Witterungsbedingungen gewesen, die den Ausbau verlangsamt haben.

Auch in der VG Lauterecken-Wolfstein ist hauptsächlich die UGG am Werk; auch hier sind die Ortsgemeinden noch nicht am Netz, und auch hier liegt dies primär am Fehlen der grundlegenden Verbindungsleitung. Die noch weitläufigere und ländlichere VG im Norden hat jedoch noch größere Probleme mit dem Ausbau: „Es herrscht nahezu kompletter Stillstand“, drückt es der mit Baumaßnahmen betraute Fachbereichsleiter für Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen in der VG, Alexander Grim, aus.

Grund hierfür sei, dass der Tiefbauunternehmer Moncobra derzeit keinen Bauleiter für das Projekt vorweisen kann. Trotz wöchentlicher Nachfrage vonseiten der Verwaltung tue sich nichts. Schnelles Internet per Glasfaser sei lediglich in den Orten verfügbar, die durch das „Weiße-Flecken-Förderprogramm“ unterstützt wurden. So seien – entgegen der naheliegenden Vermutung – also gerade die kleinsten Dörfer wie beispielsweise Unterjeckenbach die besten Orte für Menschen, die dringend auf schnelles Netz im eigenen Haus angewiesen sind.

Ein Arbeitstrupp beim Verlegen einer Glasfaserleitung in Rammelsbach. Foto: Sayer

Für die VG Oberes Glantal berichtet Verwaltungsmitarbeiter Manuel Geppert von einem weiter vorangeschrittenen Ausbau. Im Süden des Landkreises, in dem das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit dem Infrastrukturprojekt betraut wurde, wurde ein anderer Ansatz gewählt: Hier seien zunächst die Basis-Backboneleitungen zwischen den einzelnen Ortschaften und Verteilungspunkten errichtet worden, sodass bereits alle Orte an das Netz angeschlossen sind. Wiederum seien die einzelnen Hausanschlüsse noch nicht alle vorhanden, aber der Anteil in den Orten bewege sich zwischen 40 und 80 Prozent derjenigen, die sich für einen Vertragsabschluss entschieden haben. Der VG-Mitarbeiter räumt zwar ein: „Es könnte etwas schneller gehen“, jedoch stehe der Südkreis im Vergleich ganz gut da.

Einmal ist kein Ende in Sicht

Auf einen konkreten Zeitpunkt, an dem alle interessierten Haushalte endlich Zugriff auf Glasfaser-Internetverbindungen erhalten, will sich keiner der drei Ansprechpartner festlegen. Allzu oft seien Versprechungen und Ankündigungen nicht eingehalten worden. Keidel gibt sich vorsichtig optimistisch, dass das von der UGG ausgerufene Ziel, bis zum Sommer in Kusel-Altenglan alle Arbeiten zu Ende zu bringen, zumindest nicht weit verfehlt werde. Spätestens vor dem nächsten Winter sollten alle funktionalen Baumaßnahmen beendet sein.

Reparaturen und die Beseitigung von Baumängeln seien in diese Prognose allerdings nicht eingerechnet. Jedoch gebe es auch nach der Bauabnahme noch fünf Jahre Garantiezeit, in der mögliche Mängel vom Bauträger beseitigt werden müssen. Auch im Oberen Glantal wird ein Ende der Arbeiten im Spätsommer angepeilt – wobei keine Versprechungen gemacht werden könnten. In der VG Lauterecken-Wolfstein sei zurzeit kein Ende in Sicht. Der „Turmbau zu Babel“, so Grim, wird die Menschen vor Ort voraussichtlich noch eine ganze Weile beschäftigen.