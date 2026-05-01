Bock auf Frühlingsgefühle in Kusel? Dann durch das Mai-Programm im Kinett stöbern und genießen – mit Live-Musik aus Berlin, London und Chicago!

Am 3. Mai, 20 Uhr, kommt die Band Helicon aus Glasgow. Wie es sich für Schottenrock-Träger gehört, wird es psychedelisch und rockig. Die Band veröffentlicht ihre Alben beim Londoner Kult-Label Fuzz Club. Genau wie das neue Album – eine Zusammenarbeit mit Al Lover –, das sehr zeitgemäß und tanzbar geworden ist. Also Tanzschuhe und Karo-Rock nicht vergessen. Für die Aufwärmrunde kommen die fränkischen Wahl-Leipziger von Acid Rooster.

Weiter geht es am Dienstag, 12. Mai, 20 Uhr, mit der Band Ganser, einer Art-Punk-Combo aus Chicago. Die neue Platte „Animal Hospital“ erntet großartige Rezensionen von allen Seiten. Die Band selbst bezeichnet es als „ein Denkmal der Beobachtung, ein Bündel aus flüchtigen Gedanken, die sich im Gedränge einer Menschenmenge zu einer kollektiven Auseinandersetzung mit den absurden Widersprüchen des vorbeiziehenden Lebens verdichten.“ Dazu zeigt sich Ganser „so dynamisch wie nie zuvor und erweitert die Grenzen ihres Klangspektrums“ (Eigenwerbung) zu neuen Ufern. So schaffen Alicia Gaines, Sophie Sputnik und Brian Cundiff einen schier endlosen Rhythmus-Teppich, der sich auf einer Tanzfläche oder auf einem als Tanzfläche getarnten Bürgersteig zum Takt bewegt. Spannend! Mit dabei sind die Elektroniker von Public Circuit aus New York City als Vorgruppe.

Public Circuit aus New York City eröffnen den Abend des 12. Mai. Foto: Sydney Tate/oho

Wem das zu rhythmisch ist – wie wäre es dann mit Penny Arcade am 15. Mai, 20 Uhr? Der Künstler aus dem Vereinten Königreich spielt waschechten Indiepop ohne Punkt, Komma oder gerade Linien. Hinter dem Namen steckt der Musiker und Songwriter James Hoare, der einem bei Bands wie Veronica Falls, The Proper Ornaments oder Ultimate Painting über den Weg gelaufen sein könnte. Der Gig ist ein Nachholtermin, da es im Vorjahr kurzfristig nicht geklappt hat.

Am Sonntag, 17. Mai, 20 Uhr, kommt eine Band aus Cork, Irland. The Love Buzz bringt ordentlich Frühlingsgefühle nach Kusel. Denn die immer gut gelaunten Iren spielen Power Pop der gerne auch in Pogo-Einlagen umkippt. Und das sorgt sicherlich für viel schweißtreibenden Körperkontakt vor der Kinett-Bühne.

Die Texaner von High Desert Queen kommen am 26. Mai wieder nach Kusel. Foto: Kinett/oho

Am Montag, 18. Mai, 20 Uhr, präsentiert das Kinett ein klassisches Montagabend-Feature. Mit zwei Acts. Zum einen das charmante Duo aus Berlin namens 250cc. Das französisch-italienische Duett Guido und Alice Giorgi zaubert aus rohem Minimalismus filmreife Sound-Landschaften – nur mit Gitarre und Schlagzeug. Damit mausert sich das Paar gerade zu wahren Indie-Darlings in der deutschen Szene. Passend dazu sind die Musiker von Luxus aus Hamburg dabei, die mit ihrem deutschsprachigen Indie-Pop ebenfalls Cineasten im Herzen glücklich machen – irgendwo zwischen Freibadromantik und Großstadtmelancholie.

Weiter im Text am Donnerstag, 21. Mai, 20 Uhr, mit Evi Vine aus London. Hier trifft eine außergewöhnliche Stimme auf wellengleiche Dark-Pop-Songs, die nicht zuletzt Simon Gallup von The Cure zu einer Kooperation bewogen hat. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit Matt Holt am Bass, der schon mit Black Doldrums und Nothingheads in Kusel zu Gast war. Also schonmal den Kajalstift spitzen.

Die Art-Punk-Combo Ganser aus Chicago spielt am 12. Mai. Foto: Kinett/oho

Danach wird es wieder legendär: Am Sonntag, 24. Mai, 20 Uhr, gastiert die Kult-Krautrock-Band Epitaph im Kuseler Kulturzentrum. Und sie zelebrieren fünf Dekaden klassischen Rock’n’Roll! 1969 gegründet, in den 70er-Jahren den internationalen Rock-Olymp erklommen, „Outside the Law“, in Chicago produziert, den Beat Club und den Rockpalast gerockt – und mit Joe Cocker, Rory Gallagher, Golden Earring und ZZ-Top auf den Tour-Bühnen gejammt! Das ist doch eine Huldigung wert! Das Livepaket verspricht daher Großes! Das aktuelle Line-Up besteht aus den Gründungsmitgliedern Cliff Jackson (Gitarre, Gesang) und Bernd Kolbe (Bass, Gesang), sowie Heinz Glass (Gitarre) und Carsten Steinkämper (Drums). Wer will da nicht glauben, dass da noch genügend Rock in den alternden Knochen steckt.

Am Dienstag, 26. Mai, 20 Uhr, geht es zur Audienz bei der High Desert Queen – einer Doom-Rock-Band aus Austin, die bald einheimisch in Kusel sein könnte – so oft haben die Texaner hier schon ein Gitarren-Brett abgefackelt! Live eine Wucht, die es in Kusel zu Kultstatus unter den treuen Besuchern geschafft hat.

Zum Finale gibt es am Donnerstag, 28. Mai, 20 Uhr, noch mal eine Runde Punk aus London – Post Punk wohlgemerkt! Die wilde Bande von Test Plan beweist nämlich, dass da immer noch frisches Blut und Kreativität im verranzten Genre gibt. Mit ordentlich Druck, poppigen Schüben und dieser Punk-eigenen Mittelfinger-Attitüde im System wird es in jedem Fall laut und dreckig im Kinett!