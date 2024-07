Sie können einfach nicht ohne Musik – nicht mal in der Sommerpause: Die Kinett-Betreiber Wolfram Butz und Andreas Becker sind ja eigentlich gerade im veranstaltungsfreien Urlaub. Doch zwei Konzerte spendieren die beiden Musikliebhaber den Kuselern trotzdem im hitzigen August.

Sommer, Sonne, Strandurlaub? Scheinbar nichts für das Kinett-Betreiber-Duo. Sie feiern die Sommerabende lieber im kuscheligen Kuseler Kulturzentrum und holen das Sommer-Flair auf die Bühne. Deshalb dürfen sich die Kuseler auf zwei sonnige Musikveranstaltungen Am Hofacker 11 freuen. Zum einen auf das „Sommerliche Musikfeuerwerk“ am Freitag, 2. August, mit vier hochkarätigen Gästen: Neben dem Frankfurter Bassisten Rolf-Dieter Schnapka und dem Kuseler Drumkit-Experten Sebastian Schmitt wäre da noch der Epitaph- und Palz Gang-Godfather Heinz Glass, der an diesem Abend ein Mal mehr die Saiten seiner Gitarre zum Schwitzen bringen will. Und apropos „Schwitz“: Der bekannte Solinger Keyboarder Martin Gerschwitz, der sich bereits mit Größen wie The Scorpions, Meat Loaf, Eddie Van Halen und Robert Plant die Bühne teilte, ist ebenfalls an Bord. Also gleich mehrere international erfolgreiche Koryphäen beim ersten sommerlichen August-Highlight im Kinett. 20 Uhr geht es los. Nicht verpassen!

Und wenn man schon mal dabei ist, dann auch gerne das zweite Sommerkonzert im ehemaligen Kino mitnehmen – am Sonntag, 4. August, ab 18 Uhr (Einlass). Es gehört zur Reihe „Sommermusik“ der Stadt Kusel. Das Konzert gestalten die Musiker der Kaiserslauterer Soul-Session-Band The Real Alman Brothers rund um den ursprünglich aus Kreimbach-Kaulbach stammenden Schlagzeuger Christoph „Kaoli“ Jung, der in Kaiserslautern mit dieser Truppe die Reihe „Glock’n’Soul“ im Glockencafé ins Leben gerufen hat. Mit der Band, zu der auch Bassist Jörg Kirsch gehört, und Stammsängerin Eve Caputula wird „Sweet Soul Music“ zwischen Amy Winehouse und Marvin Gaye geboten. Zur Band gehören an diesem frühen Abend neben Jung, Kirsch und Caputula auch Jürgen Christmann an der Gitarre und Matthias Stoffel am Keyboard. Das Beste: Der Eintritt ist frei! Also ab zur süßen Sommer-Musik im Kinett.