Durch den Brauch, in der Nacht zu Allerheiligen das irische Halloweenfest zu feiern, ist die Erinnerung an das keltische Fest Samhain, wie es unsere Vorfahren feierten, weitgehend verloren gegangen. Diese Erinnerung wird am Freitag, 19. November, ab 19 Uhr wieder erweckt. Denn dann findet auf der Oberburg der Burg Lichtenberg der „Mystische Abend - Geschichten zu Samhein“ statt. Nach Auskunft der Kreisverwaltung wurde Samhein rund um den 1. November gefeiert, und es war wohl das wichtigste Mondfest im Jahresverlauf. Denn es kennzeichnete den Beginn des winterlichen Halbjahres, in dem sich der Sonnengott in das Reich der Dunkelheit zurückzog.

Drei Tage lang sei damals mit reichlich Speisen gefeiert und wichtige politische und ökonomische Belange seien unter den Stammesmitgliedern besprochen worden, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung. Beim mystischen Abend erfahren die Besucher mehr über die Bedeutung dreier wichtiger Pflanzen, die mit Samheim und dem Winterhalbjahr in Verbindung stehen: der Erle als Baum der dunklen Göttin; der Eibe als Baum, der uns mit unseren Ahnen verbindet, und der Mistel als heilige und heilkräftige Pflanze des Wintergottes. Anmeldungen sind unter Telefon 06381 8429 sowie per E-Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de möglich. Für die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 13 Euro fällig.