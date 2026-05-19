Das ehrenamtliche Beratungsangebot in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein kann eine wichtige, kostenlose und unkomplizierte Unterstützung für Menschen werden.

Wenn ein unverständliches Schreiben im Briefkasten landet oder unklar ist, ob ein Antrag richtig ausgefüllt wurde, scheint guter Rat oft teuer. Die Gruppe Ehrenamtlicher, die sich nun in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zusammengefunden hat, bietet kostenlos und unkompliziert Hilfe und vermittelt, wenn es im Behördendschungel unübersichtlich wird. Sie wird nicht jedes Problem lösen können, aber manchmal genügen schon ein offenes Ohr und ein gutes Wort, um wieder Zuversicht zu schöpfen oder etwas objektiver auf einen Sachverhalt blicken zu können. Es sind keine Wunderheiler am Werk, aber Menschen mit großen Netzwerken und breitgefächerten beruflichen Hintergründen. Die Beratung erfolgt vorurteilsfrei, daher sind Hemmungen nicht nötig – und es ist in vielen Fällen einen Versuch wert, sich mit einem Anliegen an die Ehrenamtler zu wenden.