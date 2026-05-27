Das „Haus Königsland“ gibt es seit mehreren Jahrzehnten. Das Seniorenzentrum bietet 60 Plätze. Den Bewohnern soll mit Kultur und Begegnung Abwechslung geboten werden.

Vom „Haus Königsland“ aus hat man einen guten Blick auf das Pfälzer Bergland und auf den Königsberg. Das Seniorenheim bietet laut Einrichtungsleiterin Isabell Zimmer das volle Spektrum der Pflege, um Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen. Möglich sind vollstationäre Pflege, Tagesbetreuung sowie Kurzzeitpflege bis hin zur Urlaubs- und Verhinderungspflege. Das von der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz getragene Haus bietet 60 Plätze, wovon derzeit alle belegt sind. Die Anzahl der Einzelzimmer wurde zwischenzeitlich auf 14 aufgestockt, zudem gibt es 23 Doppelzimmer.

Das „Haus Königsland“ wurde 1994 eröffnet, die Gebäude befinden sich im Eigentum der Stadt. Drei Jahre nach der Eröffnung begann Isabell Zimmer ihre Karriere in dem Seniorenzentrum: Von der Verwaltung hat sich die ausgebildete Bürokauffrau nach weiteren Ausbildungen bis zur Leiterin hochgearbeitet.

Bewohner sollen gefördert werden

55 Mitarbeiter, darunter viele in Teilzeit, kümmern sich um die Bewohner. Die Personalsituation sei gut, berichtet Zimmer, die sich darüber freut, auch einige langjährige Mitarbeiter im Team zu haben. Die Leiterin hebt die familiäre Atmosphäre der Einrichtung hervor: „Wir sind ein kleines Haus, alles ist sehr persönlich. Das ist genau das Richtige für die Leute aus der Region, die vielfach aus kleinen Dörfern stammen“, sagt sie.

Ob Gymnastik, Sitztanz, Gedächtnistraining, Handarbeit, Brettspiele, Singen oder Bingo: Unterschiedliche Angebote sollen für Abwechslung im Alltag der Senioren sorgen und Körper und Geist fordern. Zudem werden neben Therapieangeboten kulturelle Veranstaltungen wie Theatereinladungen nach Relsberg oder Ausflüge nach Wolfstein, in den Zoo oder auf die Gartenschau nach Kaiserslautern angeboten. Immer wieder werden auch Chöre empfangen. „Auch Kitas und Schulen besuchen uns“, freut sich Zimmer. Von Seiten der Politik wünscht sie sich indes mehr Aufmerksamkeit. „Wir wollen gesehen werden“, fordert sie.

Die älteste Bewohnerin ist 100 Jahre alt

Ziel der Betreuung im Seniorenheim sei es, die verbliebene Selbstständigkeit zu fördern und zu bewahren. Doch gebe es dabei Grenzen, berichtet Zimmer. Da viele Menschen versuchten, den Umzug ins Heim so lange wie möglich hinauszuzögern, sei es mitunter zu spät, um die Senioren an den Aktivitäten zu beteiligen. Die Bewohnerschaft werde zunehmend schwieriger, registriert Zimmer. Auch wenn es eine schwierige Entscheidung sei, würde sie sich wünschen, dass die Leute doch etwas früher kommen, und „nicht so lange zu Hause bleiben, bis es nicht mehr geht“. Denn „wir wollen die Leute mehr fördern“, sagt die Leiterin, beispielsweise beim Frühstückmachen.

Mehrere Trägerwechsel haben die Mitarbeiter im „Haus Königsland“ schon erlebt. Von der Haus Schönewald GmbH über Refugium, Kursana, Curata, dem Christlichen Jugenddorfwerk (CJD), das 2004 übernahm, bis zum aktuellen Träger, der Protestantischen Altenhilfe Westpfalz (PAW), die seit November 2017 die Regie führt. Neben Wolfstein betreibt die PAW weitere stationäre Pflegeeinrichtungen, zwei in Enkenbach-Alsenborn, eine in Kaiserslautern und eine in Albisheim. Der Träger ist Mitglied im Diakonischen Werk und somit Teil der Protestantischen Landeskirche. In Wolfstein werden in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums zudem zwölf „Service-Wohnungen“ vermietet. Das bedeutet, die Bewohner sind dort autonom, haben aber die Sicherheit, dass im Bedarfsfall Personal zur Verfügung steht.

Die älteste Bewohnerin im Pflegeheim ist 100, fast 20 Jahre jünger ist die aus Höringen stammende Karin Bohlander. „Ich habe mich hier gut eingelebt“, schildert die Seniorin beim Besuch der RHEINPFALZ, die sie täglich noch mit großem Interesse lese. Für Isabell Zimmer hat sie nur lobende Worte: „Sie ist eine herzensgute Seele“, bescheinigt sie der Leiterin.

Die Serie

Wie leben Menschen im Pflegeheim? Welche Angebote gibt es vor Ort – und wer kümmert sich täglich um die Bewohnerinnen und Bewohner? In unserer Serie „Einblick Pflege“ stellen wir Pflegeheime im Landkreis vor und geben Einblicke in den Alltag, die Betreuung und die Menschen dahinter.