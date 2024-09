Am kommenden Samstag findet in St. Wendel das größte Chorfestival im Südwesten Deutschlands statt. Unter dem Titel „Sing City“ sollen an der Blies tausend Stimmen erklingen, wie der Saarländische Chorverband ankündigt.

Die Kreisstadt werde damit „zum Zentrum für Chormusik und Gesang“, so der Verband, der die Veranstaltung zusammen mit der Stadt ausrichtet. Mit rund 120 Chören, die von Kinder- und Jugendgruppen bis zu Erwachsenen-Ensembles reichen, bietet das Festival laut Ankündigung „ein unvergessliches Erlebnis für alle Liebhaber der Chormusik“. Ihre Vielfalt verspreche „ein sehr abwechslungsreiches Programm, das für jeden Geschmack etwas bietet“.

Insgesamt stehen neun Bühnen bereit, die auf kurzen Wegen erreichbar sind. „Das ganz besondere Ambiente macht die St. Wendeler Innenstadt zum idealen Standort für dieses einzigartige Fest, das nur alle zwei Jahre stattfindet“, sagt Frank Vendulet vom Chorverband. Der Saarländische Rundfunk ist mit einer Livesendung vor Ort und wird die Höhepunkte des Festivals übertragen. Als „besonderes Highlight“ erwartet die Besucher am Abend: Zum Abschluss tritt das „national renommierte A-cappella-Ensemble ,Anders’“ auf. Es soll „mit seinem einzigartigen Repertoire und seiner musikalischen Virtuosität das Publikum begeistern“.

Nicht zuletzt deshalb biete „das Chorfestival eine ganz besondere Gelegenheit, die Vielfalt und die Schönheit der Chormusik zu erleben und einen Tag voller Musik, Gemeinschaft und Freude zu verbringen“.