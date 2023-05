Er war ein bekanntes Gesicht in der Pfälzer Laufszene, hat vor 35 Jahren den Mitternachtslauf mit aus der Taufe gehoben, sich darüber hinaus politisch und kirchlich engagiert: Dieter Kratsch. Am 15. April ist er im Alter von 63 Jahren verstorben.

Dieter Kratsch war bekannt als „Macher“. Kein Weg zur Erledigung verschiedener Aufgaben für die unterschiedlichen Gremien, in denen er sich engagierte, war ihm zu weit. Auf „Ich habe ein Problem“ antwortete er stets „Ich kümmere mich darum“ oder „Ich mache das“. So beschreiben ihn seine Freunde. Dieter Kratsch war das Gesicht der beiden großen Volksläufe des TuS Glan-Münchweiler: des Potzberglaufs und des Mitternachtslaufs. Als Organisator und Moderator begrüßte er die Läufer auf der Strecke, hatte stets einen flotten Spruch parat.

Sogar beim Marathon in New York

Seine Leidenschaft für den Laufsport entwickelte sich vor mehr als 30 Jahren. Etliche Marathons nahm er seither unter die Sohle: Er lief beispielsweise in Berlin, Hamburg, München und Köln, ebenso in Wien, Basel, Stockholm und Dublin. Er fuhr zum Jungfrau-Marathon in die Schweiz, zum Montafon-Arlberg-Marathon nach Österreich, erfüllte sich mit dem Marathon in New York zum 40. Geburtstag gemeinsam mit seinem langjährigen Freund Rainer Lang und zwei weiteren Lauffreunden einen Traum. Für die stattliche Distanz brauchte er in seinen besten Tagen weniger als drei Stunden und zehn Minuten – eine für den Breitensport fantastische Zeit.

Doch nicht nur im sportlichen Bereich engagierte sich Dieter Kratsch, der beruflich als Geschäftsführer einer Firma für Bauelemente in Kaiserslautern tätig war. Er war viele Jahre Mitglied im Verbandsgemeinderat Glan-Münchweiler und Oberes Glantal, engagierte sich zudem im Gemeinderat sowie im Verwaltungsrat der Kirchengemeinde Heiliger Remigius Kusel. Für die Gründung des Fördervereins der Glantalschule Glan-Münchweiler, an dessen Spitze er viele Jahre stand, war Dieter Kratsch verantwortlich.

Bei all dem Engagement stand seine Familie jedoch stets an erster Stelle. Montag war Enkeltag. Darüber ließ er nichts kommen.