Früher waren erwachsene Frauen ohne Trauschein offiziell keine Frauen – sie waren „Fräuleins“. Inzwischen ist die Anrede seit fast 50 Jahren aus dem Amtsdeutsch verbannt. Darüber wurde viel diskutiert. Heute würde man sagen: Es war eine Genderdebatte.

Wörter können sich anfühlen wie ein Schwarz-Weiß-Film. Das Wort „Fräulein“ zum Beispiel: Es klingt nach Bleistiftrock und Dutt-Frisur. Im Restaurant hat man früher gerufen, „Fräulein, bitte zahlen“. Und wer aus der Schule kam, klagte: „Das Fräulein hat eine Strafarbeit aufgegeben“. Der Duden nennt die Anrede schlicht „veraltet“.

Vor fast 50 Jahren verschwand sie offiziell aus dem Amtsdeutsch – auf Geheiß des Bundesinnenministeriums. Über die Anrede und die sprachliche Gleichberechtigung wurde im Nachkriegsdeutschland viel diskutiert. Auf der einen Seite fanden Frauen das „Fräulein“ ungerecht, man sagte ja schließlich auch nicht „Herrlein“. Auf der anderen Seite gab es Frauen, die immer Wert darauf legten, ein „Fräulein“ zu sein. Heute würde man sagen: Es war eine Genderdebatte. Lässt sich aus ihr lernen?

Im Bundestag: „Heiterkeit und Beifall“

Es ging damals um eine heute kaum nachvollziehbare Frage: Dürfen erwachsene Frauen ohne Trauschein offiziell eine „Frau“ sein? Bis das ging, war es ein langer Weg. In einer Sitzung des Bundestages von 1954 stellte die Frauenrechtlerin Marie-Elisabeth Lüders fest: „Die Angelegenheit steht seit etwa hundert Jahren in der Öffentlichkeit auf der Tagesordnung.“ Dazu ist im Protokoll „Heiterkeit und Beifall“ notiert.

Es ist ein Stück Sprach- und Emanzipationsgeschichte. Das „Fräulein“ stand früher für eine Frau, die nicht verheiratet ist, der Begriff kommt vom mittelhochdeutschen „Vrouwelin“. Mit der Hochzeit war es für Frauen oft ganz selbstverständlich mit dem Beruf vorbei. Erst seit 1977 brauchen Frauen in der Bundesrepublik nicht mehr die Genehmigung ihres Mannes, wenn sie arbeiten wollen.

„Ich bin keine alte Jungfer“

In der Nachkriegszeit waren die deutschen „Frolleins“ bei den Alliierten legendär und finden sich in vielen Büchern und Filmen. Ein berühmtes Beispiel: Liselotte Pulver tanzte als Fräulein Ingeborg in Billy Wilders Komödie „Eins, zwei, drei“ im Punktekleid auf dem Tisch.

Über die Jahre endete die Sonderbehandlung von Frauen in der Anrede. Ab 1950 häuften sich im Innenministerium Beschwerden von Frauen, die sich minderwertig behandelt fühlten. „Ich bin keine alte Jungfer, sondern eine Frau, die mitten im Leben steht, bin Einkaufssekretärin für Damenoberbekleidung in einem Konzern“, zitiert ein WDR-Bericht daraus. Oder: „Es ist doch so, dass das Fräulein in Handel und Verkehr die kleine Frau ist, die danach behandelt wird.“

Genscher: Weibliche Erwachsene sind Frauen

Mitte der 50er Jahre notierten die Bonner Journalisten, dass ein „Fräulein“ sich nun auch „Frau“ nennen darf. Am 16. Januar 1972 stellte der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) in einem Runderlass klar, dass Männer und Frauen in der Anrede nicht unterschiedlich behandelt werden sollten. Im behördlichen Sprachgebrauch sei für jede weibliche Erwachsene die Anrede „Frau“ zu verwenden.

Heute ist der Kampf um Gleichberechtigung nicht vorbei, auch nicht in der Sprache. Es wird über die Notwendigkeit und die richtige Form für alle Geschlechter gestritten – über Varianten wie das Gendersternchen („Kolleg*innen“) oder das Binnen-I („KollegInnen“). Gerade hat das Bundesjustizministerium mit einem Referentenentwurf, der nur die weibliche Form enthielt, für „Gender-Zoff“ in der Großen Koalition gesorgt – so notierte es die „Bild“-Zeitung.