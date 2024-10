Zum Forstrevier Glantal gehört der Körperschaftswald in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Es grenzt im Westen an den Kreis St. Wendel, im Süden an den Saarpfalz-Kreis und im Osten an den Kreis Kaiserslautern. Weitere Nachbarn sind die Reviere Lichtenberg und Glan. Das Revier umfasst rund 2200 Hektar Kommunalwald. Davon entfallen etwa 1400 Hektar auf den 2021 gegründeten Forstzweckverband Oberes Glantal, dem 14 der 23 Ortsgemeinden in der Südkreis-VG angehören. Mit diesem Zusammenschluss wird die Verwaltung vereinfacht: Statt 14 Einzelforstplänen wird nun ein Forstwirtschaftsplan für den Verband aufgestellt. Das Rundholz aus den Gemeindewäldern wird über die Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH (Maikammer) verkauft. Weitere kommunale Waldbesitzer sind Altenkirchen, Breitenbach, Dittweiler, Dunzweiler, Gries, Wahnwegen, Waldmohr und der Wasserzweckverband Ohmbachtal. Darunter ist Breitenbach mit gut 200 Hektar die waldreichste Gemeinde im Südkreis. In den Ortsgemeinden Krottelbach und Matzenbach wird der Gemeindewald vom Forstbetrieb Schmitz GmbH (Ormont) privat bewirtschaftet.