Sich ausprobieren, spielen, toben oder auch einfach nur zuschauen. Das vom Jugendhaus und von der Stadt organisierte Kinder- und Familienfest bietet jungen Besuchern einige Attraktionen.

„Das Kinder- und Familienfest steht und fällt mit dem Wetter“, sagt Christoph Koch, Leiter des Jugendhauses. Mit Blick auf Sonntag, 8. September, wirft Koch derzeit häufiger einen Blick auf die Vorhersage in der Wetter-App. Denn von 11 bis 17 Uhr werden, Stand jetzt, zehn Vereine und Organisationen – Koch zufolge wurden 35 angeschrieben – auf dem Turnplatz sowie in der Halle des TV Waldmohr für Spiel und Spaß sorgen, die jungen Besucher mit kniffligen Aufgaben konfrontieren und sie vor schwierige Herausforderungen stellen und dabei für ihre Angebote werben.

Mit von der Partie sind der städtische und der protestantische Kindergarten, der Obst- und Gartenbauverein, der Naturschutzbund und der SPD-Ortsverein. Der Turnverein lädt in der Halle zu Tanz- und Rope-Skipping-Vorführungen ein. In der Halle wird zudem eine Kindergruppe singen. Darüber hinaus dürfen sich die kleinen Besucher auf das Jägermobil und Ponyreiten freuen. Das Jugendhaus wird Großspiele organisieren und eine Hüpfburg aufstellen – „aber nur, wenn es schön bleibt. Denn bei Regen macht das Hüpfen keinen Spaß“, sagt Koch.

Mindestens fünf Stempel erforderlich

Alle Kinder werden beim Kinder- und Familienfest eine Laufkarte erhalten. An jeder absolvierten Station gibt es einen Stempel. Wer am Ende mindestens fünf Stempel vorweisen kann, darf an der Tombola teilnehmen. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Tretbootfahrt auf dem Ohmbachsee oder eine Portion Eis in der örtlichen Eisdiele. „Die Vereine stellen die Preise bereit, sodass wir noch gar nicht wissen, was alles in der Tombola zu finden sein wird“, so Koch. Die Auslosung ist für 16 Uhr geplant. Koch betont: Die Preise müssen direkt entgegengenommen werden.

Im Schichtbetrieb werden die Essens- und Getränkeausgabe betreut. Es gibt Gegrilltes, Kaffee und Kuchen sowie kalte Getränke. In der Regel kommen laut Koch „350 bis 400 Kinder zum Familienfest – wir hoffen, dass es dieses Mal wieder so viele werden“. Rund 1000 Flyer wurden vor der Veranstaltung in den Kitas, Schulen und Geschäften verteilt.