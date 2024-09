Die Tradition des spanischen Al’ Andaluz brachte in der ehemaligen Probsteikirche St. Maria von Offenbach-Hundheim am Sonntag das Ensemble Sanstierce ihrem Publikum in Sprache und Musik näher. Die Darbietung war die vorletzte in der Konzertreihe „Via Medieval“.

Die Kölner Sängerin Maria Jonas und der israelische Musiker Bassem Hawar haben das Ensemble Sanstierce gegründet, um die Musik des Mittelalters ihrer jeweiligen Kulturkreise wiederzubeleben und in Heute zu führen. Das dargebotene Programm führte ins 12. Jahrhundert und in die Gegend von Sevilla, wo damals ein komplexes, sich stetig wandelndes Nebeneinander der drei monotheistischen Weltreligionen existierte. Zu den Stimmen von Maria Jonas und Jalda Rebling erklangen historische Blas- und Streichinstrumente.

Die Faszination der Konzertreihe liegt in der Verbindung der romanischen Architektur mit der Musik ihrer Entstehungszeit. Seit 1999 veranstaltet der Kultursommer Rheinland-Pfalz sie gemeinsam mit seinen Partnern vor Ort in romanischen Gebäuden der Pfalz mit internationalen Stars der Musik des Mittelalters. Zum Finale der Reihe spielt am Sonntag, 6. Oktober, 17 Uhr, im Kloster Klingenmünster in der Südpfalz das Ensemble analogion. Unter dem Titel „Que será de min?“ stehen laut Ankündigung Paradoxa der Liebe aus dem mittelalterlichen Portugal auf dem Programm. Karten online im Vorverkauf bei Reservix; 90 Minuten vor Konzertbeginn gibt es eine kostenlose Kirchenführung für die Konzertbesucher.