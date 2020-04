Wichtige Quellen für die Geschichte einer Stadt sind oft historische Ansichten. Berühmt sind die Kupferstiche von Matthäus Merian (1583-1650), darunter Bilder von Wolfstein und Lauterecken. Weniger bekannt ist eine Sammlung von Ansichten, die Daniel Meisner von 1623 an herausgab. Eine von ihnen zeigt die kleine Residenzstadt Grumbach.

Über Meisners Leben weiß man wenig. 1585 im böhmischen Komotau (heute Chomutov) geboren, lebte er später in Frankfurt-Sachsenhausen. Er führte den Titel „Poeta Laureatus Caesaris“ („Vom Kaiser gekrönter Dichter“) und arbeitete als Autor und Herausgeber. Sein bekanntestes Werk nannte er „Thesaurus philopoliticus. Das ist Politisches Schatzkästlein guter Herren und beständiger Freund“, das er zusammen mit dem Kupferstecher und Verleger Eberhard Kieser (1583-1631) herausgab.

Der „Thesaurus“ stand in der Tradition der Emblem-Literatur. Jedes Bild drückte eine Lehre aus, die in der Überschrift genannt und durch eine symbolische oder allegorische Darstellung veranschaulicht war. Außerdem wurden die Bilder noch durch einen kurzen lateinischen und deutschen Vers erklärt. Damit sollten sie den Leser „belehren, erbauen und zu einem besseren Wandel führen“.

Nicht nur deutsche Städte

Aber im Unterschied zu anderen emblematischen Werken zeigten die Bilder im „Thesaurus“ auch die Ansicht einer Stadt oder eines berühmten Gebäudes. Dabei beschränkten sich die Herausgeber nicht auf deutsche oder europäische Städte, sondern brachten auch damals wenig bekannte Beispiele wie Kalkutta, Cuzco oder San Salvador.

Der erste Teil des Werkes erschien im Frühjahr 1623 in Frankfurt und enthielt 52 Kupferstiche. Es war ein großer Erfolg, so dass Meisner und Kieser beschlossen, weitere Teile nach demselben Muster zu veröffentlichen. Die Städte waren jetzt alphabetisch gegliedert und die Embleme in einem Vorwort kurz erklärt.

Meisner stirbt vorzeitig

Meisner erlebte nur die Veröffentlichung der ersten fünf Teile, denn er starb bereits 1625. Kieser setzte die Ausgabe fort und behielt das Konzept bei. Er ehrte den Initiator mit einem Porträt, das er an den Anfang des sechsten Teiles stellte. Es zeigt Meisner als Mann mittleren Alters vor dem Bild seiner Heimatstadt Komotau. Seine Kleidung mit Umhang und Halskrause verrät Wohlstand, das gerollte Blatt in der linken Hand weist offensichtlich auf seinen Beruf als Autor hin.

Als Kieser 1631 starb, war das Gesamtwerk vollständig. Es umfasste zwei Bücher, in denen 830 Kupferstiche jeweils in acht Teilen zusammengefasst waren. Im zweiten Buch wurde mehr Wert auf die Städteansichten gelegt. Der Herausgeber begründete es damit, er habe sie den „kunstliebenden Lesern“ lieber im Buch vor Augen gestellt, damit sie nicht „mit großen Kosten und beschwerlichen Reisen von einer Stadt zur anderen spazieren müssen“.

Nach Kiesers Tod kaufte ein Nürnberger Verleger die Druckplatten und gab die beiden Bücher 1637/38 unter einem neuen Titel heraus. Weitere Nachdrucke erschienen 1678 und 1700. Denn auch als das Interesse an der Emblematik zurückgegangen war, erfreuten sich die Stadtansichten großer Beliebtheit.

Grumbacher Bild um 1630

Das Bild von Grumbach erschien als Nummer 21 im sechsten Teil des zweiten Buches, der 1630 gedruckt worden war. Der Kupferstich dürfte kurz vorher entstanden sein. Während die Ansichten der meisten bekannten Städte von früheren Publikationen „abgekupfert“ worden waren, hatte der Verleger für Grumbach wahrscheinlich eine eigene Zeichnung anfertigen lassen.

Dafür spricht auch, dass gerade im zweiten Buch andere Städte der Region (Altenbamberg, Ebernburg, Bad Kreuznach, Rheingrafenstein und Gutenberg im Gräfenbachtal) ebenfalls abgebildet worden waren. Es ist also denkbar, dass man einen Grafiker in die Gegend geschickt hatte, um die Vorlagen für die Stiche zu liefern.

Das Bild von Grumbach steht noch deutlich in der Tradition der Emblematik. Die Überschrift bringt den Sinnspruch „Virtutum fundamentum est pietas“ („Das Fundament der Tugend ist die Frömmigkeit“), was durch einen lateinischen und deutschen Vers zusätzlich erklärt wird. Das dazugehörige Emblem, ein vierseitiger, mit einer Blätter- und Blütengirlande geschmückter Obelisk, soll die Tugend veranschaulichen. Er steht auf vier runden Füßen, unter denen eine Bibel das Fundament bildet.

Blick von Süden

Für einen Historiker ist die Ansicht Grumbachs besonders wichtig. Die Windrose lässt erkennen, dass der Blick von Süden aus auf den Ort gerichtet war. Eingerahmt zwischen dem bewaldeten Schlossberg und zwei Anhöhen, die wahrscheinlich landwirtschaftlich genutzt wurden, sieht man einen Teil des ehemaligen Residenzstädtchens.

Auffällig erscheint vor allem das markante Schloss, das auf dem Bild fast die Hälfte des Ortes einnimmt. Wahrscheinlich wurde seine Größe vom Zeichner und Stecher etwas übertrieben dargestellt, denn im 17. Jahrhundert spielte für die Künstler die „Bedeutungsperspektive“ eine Rolle, die bei besonderen Gebäuden eine überhöhte Wiedergabe verlangte.

Aber trotz der Übertreibung ist das Bild eine wichtige Quelle, weil das Schloss inzwischen bis auf einige Mauerreste völlig verschwunden ist. Die rechteckige Kernburg zeigt noch einem mittelalterlichen Wehrbau mit dem runden Bergfried, einer großen Toranlage und hohen Mauern, die zusätzlich durch Türme befestigt waren. Vom Umbau zur gräflichen Residenz, der am Ende des 16. Jahrhunderts erfolgte, ist wenig zu erkennen.

Blick auf die Oberstraße

Das Tor führte in die Vorburg, die aus drei Gebäuden bestand. Eines davon ist das heute noch erhaltene „rheingräfliche Archiv“, das an seinem kunstvollen Giebel erkennbar ist. Das Bauwerk zwischen Schloss und Archiv sowie ein runder Turm mit einer „welschen Haube“ im Hintergrund waren ebenfalls ein Opfer der Zerstörungen.

Aufschlussreich ist der Kupferstich auch für die Bebauung an der „Oberstraße“, deren Bewohner in einer engen Beziehung zur Residenz standen. Viele Häuser haben trotz mancher Veränderungen die Jahrhunderte überdauert. Das dreiteilige Gebäude unterhalb des „rheingräflichen Archivs“, der ehemalige „Viehhof“, und die Zehntscheune lassen sich eindeutig bestimmen. Bei der Häuserzeile südlich der Straße fällt vor allem das „Hofratsgebäude“ mit seinem Dachreiter auf.

Das Wappen fehlt

Für die rechte obere Ecke des Bildes war ein Wappen vorgesehen, doch blieb der Wappenschild leer. Der Künstler hat den Stich mit seinen Initialen (C.S.) versehen, doch konnten sie bisher keinem bekannten Stecher zugeordnet werden.

Vom „Thesaurus philopoliticus“ gibt es nur wenige vollständige Exemplare. Die meisten Bücher wurden später auseinandergenommen und die dekorativen Stiche einzeln verkauft. Aber das Interesse an der Sammlung ist auch heute noch lebendig.

Im 20. Jahrhundert gab es von den Bildern in Faksimile drei Neuausgaben (1927, 1972 und 1992). Inzwischen bietet das Internet mehrere digitalisierte Ausgaben. Wer also eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert und einen Spaziergang zu mehr als 800 Orten machen will, kann dies dort ohne große Kosten und Mühen tun.