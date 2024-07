Gemeinsam durch dick und dünn gehen, gegenseitiger Respekt, die eine oder andere Überraschung im Alltag und oft gemeinsam lachen – das ist in etwa die Formel für das gute, lange Eheleben von Helmut und Elke Wilhelm aus Adenbach. Sie feiern am Dienstag Diamantene Hochzeit.

„Mein Freund hatte ein Auto, Baujahr 1936, damit sind wir sonntags immer durch die Gegend gefahren und sind so auch mal in Waldgrehweiler gelandet“, erinnert sich Helmut Wilhelm. Dort lernte der heute 87-Jährige seine Elke kennen.

„Ich hatte immer das Akkordeon im Auto und wir haben Musik in der Wirtschaft gemacht. Da wurde noch auf den Tischen getanzt.“ Und dann habe sich 1963 alles so ergeben, erinnern sich die Eheleute. An Weihnachten im selben Jahr verlobten sie sich in Adenbach, im Jahr darauf – vor nunmehr 60 Jahren – wurde in Waldgrehweiler Hochzeit gefeiert. „Dafür wurde eine Sau geschlachtet. Es war ein schönes Fest“, berichtet die 79-Jährige.

Helmut Wilhelm war als Maurer viel im Saarland auf Montage, später arbeitete er bei der Firma Kittelberger in Kaiserslautern. Elke Wilhelm war einst als Haushaltshilfe tätig, mit den Kindern blieb sie dann zu Hause, kümmerte sich zunächst um den Nachwuchs und den großen Garten. Sie pflegte zunächst seine Eltern, dann holte sie ihre Eltern aus Waldgrehweiler nach Adenbach, um sich auch um diese zu kümmern. „Sie hat ihr ganzes Leben immer viel gearbeitet“, sagt Helmut Wilhelm voller Respekt für seine Frau, die nach einem Oberschenkelhalsbruch derzeit nur schlecht gehen kann. Für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er ihr hilft, wo es nur geht, und die Eheleute bekommen auch familiäre Unterstützung. Das Paar hat zwei Kinder, den 1966 geborenen Uwe und die Tochter Margit, die auch in Adenbach lebt und das Paar trotz ihrer Berufstätigkeit tatkräftig unterstütze.

Helmut Wilhelm ist schon seit jeher ein großer Fan des 1. FC Kaiserslautern. Elke war auch ein-, zweimal mit auf dem Betze, aber der Garten war dann doch eher ihr Metier. Die Eheleute leben heute noch im Haus seines Großvaters, das sie im Laufe der Jahre immer wieder modernisierten und auf ihre Bedürfnisse anpassten.

Am Dienstag wird noch nicht groß gefeiert, das ist dann im Oktober zum 80. Geburtstag von Elke Wilhelm geplant.