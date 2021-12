Zu den markantesten Gebäuden in Lauterecken gehört das ehemalige königliche Rentamt, das 1897/98 erbaut wurde – ein gut erhaltenes Beispiel für die bayerische „Behördenarchitektur“, wie sie um 1900 auch in der Pfalz üblich war. Das „Finanzamt“, wie die Behörde später hieß, wurde 1967 aufgelöst. Heute ist die Polizei in dem Gebäude untergebracht, an dem zurzeit gearbeitet wird.

Im 19. Jahrhundert verstand man unter Rente noch alle regelmäßigen Einkommen. Ein Rentamt war deshalb für die „Erhebung, Beitreibung und Verwaltung sämtlicher Staatseinnahmen sowie die Bestreitung sämtlicher Staatsausgaben“ zuständig, wie das Münchner Jahrbuch 1901 schrieb. Als die Pfalz bayerisch wurde, errichtete der Staat 25 Rentämter, die meisten zwischen 1880 und 1905. Im Kreis Kusel gab es neben dem in der Kreisstadt (Bahnhofstraße 59) ein Rentamt in Lauterecken, das für die ehemaligen Kantone Lauterecken und Wolfstein zuständig war.

Das Rentamt wurde in der Mitte zwischen Bahnhof und Stadtzentrum mit Abstand zur Nachbarschaftsbebauung errichtet. An zwei Seiten grenzt es an die Hauptstraße und auf der dritten Seite an das Ufer des Glans. Alle drei Seiten sind als Schaufassaden gestaltet, lediglich die Nordostseite fällt bescheidener aus. Auf ein hohes Untergeschoss aus roten Quadern folgen zwei Stockwerke, die aus gelbem bossiertem Sandstein gemauert sind. Für die Umrahmungen der Fenster und Türen hat man roten Sandstein verwendet. Das zweite Obergeschoss ist als Mansarde gebaut, die zum Teil mit farbigen Ziegeln eingedeckt wurde. Den Abschluss bildet ein Walmdach.

Festes Bauprogramm

Der Zugang liegt auf der Giebelseite im Südwesten, wo man die Türe über eine Treppe erreicht. Sie ist durch einen Dreiecksgiebel überhöht, der von zwei Säulen gestützt wird und an eine Tempelfront erinnert. Der freie Raum ist gefüllt durch das bekrönte bayerische Staatswappen, das von Eichen- und Lorbeerzweigen eingefasst wird – die Traufseiten besitzen ähnliche Schmuckformen, von denen die beiden vorgesetzten Bauteile („Mittelrisalite“) die auffälligsten sind. Auf der Seite zum Glan hin markiert der Risalit einen zweiten Eingang, der über ein Treppenhaus zum Obergeschoss führt. Er endet in der Höhe der Mansarde mit einem gestuften Giebel, auf dem ein kleiner Dreiecksgiebel und eine steinerne Vase aufgesetzt sind.

Zur vertikalen Gliederung dienen auch die hohen Fenster, die durch Stürze und Brüstungen im Obergeschoss über das gesamte Stockwerk reichen. Im Erdgeschoss besitzen sie Segmentbögen, im Obergeschoss Bögen mit einem Schlussstein. Der vordere Risalit hat gekoppelte Fenster, die Fenster auf der Rückseite sind in der Höhe versetzt, weil sie zum Treppenhaus gehören. Im Giebel beider Risaliten gibt es ein zusätzliches Rundfenster („Okulus“). Eine weitere Variante stellen die Fenster auf drei Seiten der Mansarde dar.

Ursprünglichen Pläne geändert

Der ursprüngliche Bauplan stammte wohl von Ludwig Stempel, der von 1888 bis 1897 Bauamtsassessor im Landbauamt in Kaiserslautern war. Dieser Plan sah ein Gebäude vor, das vor allem neobarocke Elemente enthalten sollte. Stempels Nachfolger Theodor Bente, nur ein Jahr lang im Landbauamt tätig, scheint die Pläne geändert zu haben, sodass die Ausführung stilistisch eher der „Deutschen Renaissance“ zuzuordnen ist.

Für die Rentämter gab es ein festes Bauprogramm, das der Staat für alle Neubauten festgelegt hatte, auch wenn es bei den einzelnen Gebäuden unterschiedlich verwirklicht wurde. Gemeinsames Prinzip war die „Herrschaftsarchitektur“, die durch monumentales Aussehen und aufwendige Gestaltung den Betrachter beeindrucken sollte.

Die Aufteilung im Inneren war ebenfalls genormt. Die Amtsräume im unteren Stockwerk in Lauterecken waren zwei heizbare Zimmer für die Beamten, ein Kanzleizimmer, ein feuersicheres „Kassalokal“, ein Raum für die Registratur und ein „Abtritt doppelt mit Pissoir“ (Toiletten). Im Obergeschoss befand sich eine Dienstwohnung für den Rentamtsvorsteher. Auch für sie waren Aufteilung und Größe vorgegeben. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Besuchszimmer, zwei Kinderzimmer und ein Koch- und Gesindezimmer waren heizbar. Dazu kamen Garderobe, Küche, Speise- und „Magdkammer“ sowie die Toilette. Auch eine Waschküche, Nebenräume im Dach- und Kellergeschoss und eine „Holzremise“ gehörten zur Dienstwohnung. An das Gebäude grenzten ein Ziergarten, ein schmaler Hof und ein größerer „Pflanzgarten“.

Die Lauterecker waren stolz auf „ihr“ Rentamt und nutzten sein Bild für mehrere Postkarten. Zurzeit ist die Polizeiinspektion eingerüstet, weil die Fenster ausgetauscht und Schäden an der Fassade behoben werden.