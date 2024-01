Neben der elektronischen Patientenakte und der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist das E-Rezept ein weiterer Schritt zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mit der elektronischen Verordnung anstelle des Rezepts in Papierform wird der Prozess von der Ausstellung in der Arztpraxis bis zur Einlösung in der Apotheke digitalisiert. Technisch und organisatorisch sind Arztpraxen und Apotheken schon länger auf die Neuerung vorbereitet, zumal das E-Rezept bereits seit Juli 2023 mit der Gesundheitskarte genutzt werden kann.

Das E-Rezept wird in den Arztpraxen digital erstellt, signiert und an einen speziellen Server übermittelt. Von Versicherten kann es mit der elektronischen Gesundheitskarte, mit der E-Rezept-App auf dem Smartphone oder mit einem Papierausdruck, der die Rezeptdaten als QR-Code enthält, in Apotheken eingelöst werden. Seit 1. Januar ist das E-Rezept Pflicht-Standard zur Versorgung von gesetzlich Versicherten mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.

Mehr als 36 Millionen E-Rezepte eingelöst

Verantwortlich für die Telematikinfrastruktur und damit die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist die Gematik, die Nationale Agentur für digitale Medizin. Nach deren Angaben sind bisher knapp 36,5 Millionen E-Rezepte (Stand 18. Januar) eingelöst worden. Mit Abstand am häufigsten wird laut Gematik zum Einlösen von E-Rezepten die Gesundheitskarte genutzt, gefolgt vom Ausdruck und der E-Rezept-App, die von mehr als 1,4 Millionen Versicherten heruntergeladen wurde.

Mit Verweis auf Startschwierigkeiten und fehlerhafte E-Rezepte macht sich der Apothekerverband für eine „Friedenspflicht“ stark, wonach Krankenkassen den Apotheken die Erstattung eines Arzneimittels bis Ende 2024 nicht versagen können.