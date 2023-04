Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kleine, willkommene Fluchten aus dem Alltag bietet das Duo Tenöre4You. Am Samstagabend waren Toni di Napoli und Pietro Pato zu Gast in der protestantischen Kirche in Waldmohr.

Ein bisschen Urlaubssehnsucht, ein bisschen heile Welt, ein bisschen Romantik, ein bisschen Träumerei und ganz viel Liebe und Gefühl: Das Duo Tenöre4you lädt das Publikum nicht nur zum Mitsingen