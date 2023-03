Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Zeiten, in denen die hiesige Vegetation unter der Trockenheit extrem leidet, wächst und gedeiht eine besondere Pflanze. Doch ist sie nicht gerne gesehen: das Drüsige Springkraut. Besonders groß sind die Vorkommen entlang von Bächen. Naturschützer empfehlen, dagegen vorzugehen.

Am Steinbruch bei Rammelsbach, im Reichenbachtal, am Ufer der Lauter in Wolfstein, am Kuselbach zwischen Kinett und „Themse“ - man muss nicht lange suchen, bis man das Drüsige