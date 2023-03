Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die schlechte Nachricht: Das CJD gibt seinen angestammten Standort in der Stadtmühle auf und will das Gebäude verkaufen. Die gute Nachricht: Die CJD-Zentrale bleibt in Wolfstein, wechselt ins alte Gerichtsgebäude. Der Umzug ist Teil des Weges, die hoch defizitäre Organisation hin zur schwarzen Null zu führen.

Beim CJD ist viel in Bewegung. Eigentlich alles. Auslöser: 2018 ist die Organisation, die schon lange nicht mehr CJD Wolfstein, sondern CJD Rheinland-Pfalz Mitte hieß, tief in die Miesen