Seit 6. April dürfen Hausärzte die Corona-Schutzimpfung spritzen. Das bedeutet eine Menge Zusatzarbeit und zuweilen auch Ärger. „Aber wir machen das gerne für unsere Patienten, weil wir nur so aus der Pandemie wieder herauskommen“, sagt Valeska Neudert-Heil. Die 43-Jährige mit Praxis in Glan-Münchweiler war von Anfang an bei den impfenden Hausärzten mit dabei.

Rund 130 Patienten hat Neudert-Heil seit Anfang April geimpft. Diese Woche werden rund 70 hinzukommen. Und es könnten sogar noch mehr sein – wenn es mit der Impfstoffversorgung