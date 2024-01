In den Kreis Kusel fließen knapp eine Million Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI).

Beantragt werden müssen die Fördermittel bis Ende Januar. Der Kreisausschuss befürwortete am Montag in Kusel einstimmig einen Vorschlag der Verwaltung, wonach 630.000 Euro für die zentrale Wärmeversorgung der fünf Verwaltungsgebäude verwendet werden sollen. Erzeugen soll die Wärme zu 65 Prozent eine Wärmepumpe mit Erdsonden.

Weitere 265.000 Euro sind für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dienstgebäude C plus zwei Batteriespeicher vorgesehen, die 48.500 Kilowatt pro Stunde jährlich erwarten lässt. Über einen Bilanzkreis könnten 20 Prozent der Leistung in einem anderen kreiseigenen Gebäude, etwa dem Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasium, verbraucht werden. Für die Erneuerung des Hausanschlusses und Ladestationen für den E-Fuhrpark werden die Kosten auf 59.000 Euro geschätzt.

Bäume statt Plastiksegel

Nachbessern muss die Verwaltung nach dem Willen des Kreisausschusses den Vorschlag, mit Sonnensegeln an sechs Schulstandorten für Schatten auf den Schulhöfen zu sorgen. Betroffen sind die Janus-Korczak-Schule, die Realschule plus und das Veldenz Gymnasium (alle Lauterecken), das Schulzentrum und das Siebenpfeiffer-Gymnasium in Kusel sowie die IGS Schönenberg-Kübelberg. Dafür sind Kosten von 110.000 Euro kalkuliert. Die Kreisbeigeordneten Jürgen Conrad (SPD) und Helge Schwab (FWG) regten an, statt der Sonnensegel aus PVC-beschichtetem Gewebe andere Schattenspender wie Bäume und PV-Masten zu nutzen.

Mit genereller Kritik an den Programmbedingungen sparte Verbandsbürgermeister Andreas Müller (SPD) aus Lauterecken-Wolfstein nicht. Bei vielen Förderangeboten gebe es einen zu großen Druck durch Antragsfristen. Dadurch fehle es an der erforderlichen Zeit, um zu vernünftigen Lösungen zu gelangen, sagte er mit Hinweis auf ähnliche Erfahrungen aus der Verbandsgemeinde.