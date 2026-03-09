Beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan standen viele Ernennungen und Ehrungen an. Eine davon war ganz besonders.

Die Freiwilligen Feuerwehren stehen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr einsatzbereit zur Verfügung. Um den vielseitigen Einsätzen begegnen zu können, absolvieren die 550 Feuerwehrfrauen und -männer der 26 Wehren in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan viele, viele Übungen und Lehrgänge. Dies war zusammen mit den fast 400 Einsätzen im Jahr 2025 mit großem zeitlichem Aufwand für die Einsatzkräfte verbunden.

Um das Engagement der Feuerwehrmitglieder zu würdigen, fand vor wenigen Tagen zum sechsten Mal der Feuerwehr-Kameradschaftsabend der VG in Altenglan mit Buffet und Getränken statt. Dazu luden der neue Bürgermeister Christoph Schneider und Wehrleiter Jens Werner zusammen mit der gastgebenden Feuerwehr Altenglan und deren Förderverein in die Schulturnhalle ein. Mit dabei war außerdem die Feuerwehr-Alterskameradschaft der VG. Deren Mitglieder unterstützen in den Wehren tatkräftig und stellen bei größeren Übungen und Veranstaltungen eine unentbehrliche Säule der Feuerwehrgemeinschaft dar.

Bürgermeister ist selbst in der Blaulichtfamilie

Schneider bedankte sich in seiner Rede für die geleisteten Dienste in den Wehren, welche in Form von Einsätzen bei jeder Tages- und Nachtzeit ausgeführt, aber auch in vielen Stunden bei Übungen, Lehrgängen und weiteren Arbeiten von den Kameraden geleistet wurden. Dies sei bei weitem keine Selbstverständlichkeit, wie der langjährige Feuerwehrmann aus eigener Erfahrung berichtete.

Der Kameradschaftsabend wurde wieder zur Verleihung von Feuerwehr-Ehrenzeichen für langjährige Dienstzeiten und besondere Verdienste an Feuerwehrmitglieder sowie für Ernennungen und Beförderungen genutzt. Die höchste Auszeichnung ging dabei an Norbert Braun, den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Landkreises Kusel.

Eine der höchsten Auszeichnungen der Feuerwehr

Er wurde für seinen jahrzehntelangen und mit außergewöhnlichem Einsatz ausgeführten Dienst in der Feuerwehr Altenglan, unter anderem als Wehrführer, Wehrleiter der ehemaligen VG Altenglan, stellvertretender Wehrleiter der VG Kusel-Altenglan und nicht zuletzt als BKI, mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold des Deutschen Feuerwehrverbandes geehrt. Das Ehrenkreuz in Gold des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz ist eine der höchsten Auszeichnungen der Feuerwehr. Der Vizepräsident des Verbands, Hans-Georg Balthasar, bedankte sich mit dieser Auszeichnung bei Braun für seinen unermüdlichen Einsatz für das Feuerwehrwesen, den er im Ehrenamt mit voller Begeisterung und Engagement unentwegt ausführe.

Wehrleiter Jens Werner bedankte sich bei den Einsatzkräften für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und für die Ausübung eines Ehrenamtes, bei dem sich die Helfer selbst in gefährliche Situationen begeben, um getreu ihrem Leitspruch „retten – löschen – bergen – schützen“ Menschen in Not zu helfen sowie bei Tierrettungen und dem Schutz der Umwelt und von Sachwerten immer zur Stelle zu sein. Nachwuchs werde in den zwölf Jugendfeuerwehren und sechs Bambinifeuerwehren in der VG an das Thema herangeführt. Für das Engagement in der Jugendarbeit zollte Werner ebenfalls Anerkennung und Dank.

Info

Silbernes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre: Christopher Becker, Herchweiler; Karsten Bold, Rammelsbach; Jens Bonnert, Rammelsbach; Lars Genschow, Bosenbach; Fabian Gießler, Altenglan; Horst Gilcher, Konken; Marcel Klein, Herchweiler; Sebastian Korb, Ulmet; Marco Müller, Pfeffelbach; Karsten Reiß, Bosenbach; Achim Wirth, Ulmet, und Kevin Zimmer, Herchweiler.

Goldenes Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre: Peter Kreutz, Haschbach; Alexander Ruth, Altenglan, und Oliver Ruth, Selchenbach.



Der Autor

Benjamin Martin ist Pressewart der Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan.