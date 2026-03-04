Todbringende Bomben fallen, Energiepreise steigen – die Weltlage bereitet Sorgen. Wohl dem, der Abhängigkeiten kappt. Der größte Arbeitgeber im Kreis tut genau das. Und wie?

Die Maschinen „beim Braun“ – wie es im Volksmund noch bis heute heißt – sind hungrig. Sogar verdammt hungrig. Gestillt wird der immense Appetit jetzt mithilfe einer Biomasse-Dampfkesselanlage. Die mit regional anfallenden Rohstoffen gefütterte Anlage stärkt jetzt die nachhaltige Energieversorgung des Unternehmens. Dies lässt sich KOB auch gehörig etwas kosten: „Die größte Einzelmaßnahme zur Modernisierung der Energieinfrastruktur“, von der das Unternehmen spricht, ist einer der beiden dicken Brocken im 50 Millionen Euro umfassenden Finanzmittelpaket, mit dem KOB den Standort an der Lauter stärkt. Am Mittwochvormittag war Feierstunde anlässlich der Einweihung.

Möglicherweise war das ein Grund dafür, dass eine Ministerin den Weg nach Wolfstein fand. Daniela Schmitt (FDP) bezeichnete KOB als »Hidden Champion« – einen versteckten Nischen-Weltmarktführer – in einem Tal in der Westpfalz. Foto: Christian Hamm

Dass die Produktionsprozesse bei KOB in Wolfstein nach Energie geradezu gieren, ist kein Geheimnis. Zumal dies die Unternehmensführung stetig antreibt, die Zufuhr dauerhaft und möglichst krisenfest zu sichern – und dabei auch die Risiken zu minimieren. Dritte Anforderung, die modernes Energiemanagement heutzutage erfüllen soll: Umweltverträglich muss es sein, ressourcenschonend auf Energieträger zurückzugreifen, die sich immer wieder erneuern lassen.

Hielten sich in etwa die Waage: Die Geladenen, die Erinnerungsschnappschüsse einfingen ... Foto: Christian Hamm

Diese Aufgaben hat sich der für Märkte weltweit produzierende Hersteller textiler medizinischer Produkte in Wolfstein selbst gestellt. Und die hat KOB nun zum großen Teil erledigt. Am Mittwoch ist am Rande des Werksgeländes das wichtigste Puzzlestück der neuen Energieversorgung gesetzt worden. Dabei greift der renommierte Bandagenhersteller auf externe Kompetenz zurück.

4000 Tonnen weniger Kohlendioxid pro Jahr

Mannheimer sind es, die da nun den Dampf entfachen – weil sie’s gut können, besser als der Spezialist für Textiltechnologie, der sogar die Grundlage für ganz neue Möglichkeiten der Kanalsanierungen ohne Ausgrabungen zu schaffen verstand. Dass die Energieversorgung derart „ausgelagert“ ist, das kommt den Wolfsteinern zu Gute, die sich um solcherlei grundlegende Nebensächlichkeiten nicht mehr sorgen müssen. Sie könnten sich stattdessen verstärkt um ihre „Kernkompetenzen kümmern“, betonte Achim Hehl, Vorsitzender der Geschäftsführung.

... und jene, die sich fürs Foto aufstellten. Foto: Christian Hamm

An der Lauter machen nun also Fachleute vom in Mannheim ansässigen Energieversorger MVV Enamic Dampf. In deren Verantwortung liegt der Betrieb der Anlage inklusive der Versorgung des Ungetüms mit Brennstoff. Dass MVV im Zuge eines Contracting-Modells die Energieversorgung stemmt, kommt nicht von ungefähr. Das ging auch gar nicht anders, nicht ohne fachkompetenten Partner. „Da war sehr, sehr viel Know-how notwendig“, betonte Chief Executive Officer (CEO) Hehl mit Blick auf Konzeption und Bau der komplexen Anlage.

Was die zu leisten vermag, verdeutlichte Johannes Werhahn: Wenn nun die Dampferzeugung weg von fossilen Brennstoffen auf die überwiegende Nutzung pflanzlicher Abfälle und Reststoffe erfolge, so reduziere dies den Ausstoß um satte 4000 Tonnen CO 2 im Jahr, sagte der Vertriebsvorstand der MVV Energie AG. Damit sinke die Emission des Wolfsteiner Werks um 37 Prozent.

Symbolischer Akt: Beim Durchschneiden des Bandes durften zur Schere greifen (von links) Ferdinand Höfer (Geschäftsführer von MVV Enamic), Johannes Werhahn (Vertriebsvorstand MVV AG), Dr. Hehl (CEO der KOB Gruppe), Ministerin Daniela Schmitt und Markus Kimpel (CFO der KOB Gruppe). Foto: Christian Hamm

Die thermische Leistung der Anlage von 2,5 Megawatt werde mit Reststoffen aus der regionalen Land- sowie der Forst- und Holzwirtschaft erreicht. Die Biomasse werde vor Ort in einem Lager gesammelt, das ein Fassungsvermögen von rund 250 Kubikmeter aufweise, so Werhahn weiter. Das Brennstoff-Management übernimmt ebenfalls der Mannheimer Versorger.

Schmitt: Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch

Einig sind sich die Verantwortlichen, dass sich mit dem neuen Energiekonzept wirtschaftliche Effizienz und Nachhaltigkeit auf einen Nenner bringen ließen. Der Geschäftsführer der KOB-Gruppe sprach davon, dass man in einem energieintensiven Produktionsprozess geradezu einen Meilenstein zur Emissionsreduktion setze. Damit aber nicht genug der Maßnahmen, die den Standort stärkten: Insgesamt investierten KOB und die Muttergesellschaft Hartmann Gruppe rund 50 Millionen Euro in ein umfassendes Modernisierungsprogramm.

Der hohe Unterstand ist ein Biomasse-Lager, an das Lastwagen zum Abladen gut heranfahren können. Am Mittwoch tummelten sich dort ausnahmsweise Menschen. Foto: Christian Hamm

Zur Einweihung gekommen war Landes-Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). „Wer medizinische Textilien auf höchstem Qualitätsniveau produziert, braucht energieintensive Prozesse. Die Frage ist nicht, ob produziert wird – sondern wie“, sagte die Ministerin. KOB beweise, dass Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch seien. „Sie gehören zusammen“, sagte Schmitt.

War ebenfalls bei der Einweihung dabei: Kreis-Wirtschaftsförderer Christian Dingert, daneben sein früherer Vorgesetzter, Landrat Otto Rubly. Foto: Christian Hamm

Weitere Prominenz traf sich im eigens zur Einweihung errichteten Kleinzelt. Foto: Christian Hamm