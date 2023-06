Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Spitzenspiel in der Damen 50 in der B-Klasse hat der TC Kusel mit 2:4 gegen den TC Offenbach-Hundheim verloren. Doch der Aufstieg war ohnehin kein Thema für den TCK. Denn aufgrund von Personalsorgen wollten sich die Kuseler Tennisdamen trotz guter Ausgangsposition nicht mit dem Aufstieg in die A-Klasse beschäftigen.

„Bisher ist es recht gut gelaufen. Wir kennen unsere Gegner, gegen die spielen wir bereits jahrelang“, meint TCK-Mannschaftsführerin Bärbel Cappel-Mai. 3:1 Punkte standen auf dem Konto,