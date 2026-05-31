Mit einem unerwartet deutlichen 6:0 gegen den TC Offenbach-Hundheim hat der Tennisclub Kusel in der A-Klasse der Damen 50 den Klassenverbleib vorzeitig perfekt gemacht.

Vor der Begegnung war die Ausgangslage für die Gastgeber klar. Nach bislang nur einem Sieg gegen Rot-Weiß Kaiserslautern sowie Niederlagen gegen Frankenthal II, Mackenbach und Friedelsheim stand Kusel unter Druck. Mannschaftsführerin Anette Cussler-Weingarth hatte die Bedeutung des Spiels bereits im Vorfeld hervorgehoben: „Wir haben uns als Saisonziel den Klassenerhalt gesetzt. Ob wir es schaffen, hängt davon ab, wie wir heute spielen. Für uns ist das wahrscheinlich das entscheidende Spiel.“ Zudem erinnerte sie an die Vorjahresniederlage gegen Offenbach-Hundheim: „Wir haben im letzten Jahr leider mit 2:4 verloren.“

Auch die Gäste reisten mit klaren Zielen an. „Wir wollen die Klasse erhalten. Wir spielen schon einige Jahre in der A-Klasse und sind auf einem guten Weg“, sagte Mannschaftsführerin Ria Schmidt. Allerdings musste Offenbach-Hundheim verletzungsbedingt auf wichtige Kräfte verzichten. Die etatmäßige Nummer zwei, Silke Herrmann, konnte wegen Kniebeschwerden nur im Doppel eingesetzt werden, zudem fehlte Sabine Graf. Auf dem Platz entwickelte sich dann eine einseitige Begegnung. In den Einzeln sorgten Andrea Steinhauer-Allendorf (6:2, 6:4 gegen Ria Schmidt), Katja Braun (6:4, 6:0 gegen Elke Schlemmer), Anette Cussler-Weingarth (6:1, 6:1 gegen Hiltrud Molter) und Karen Rech (7:6, 7:6 gegen Brigitte Gailing) für eine komfortable 4:0-Führung. Damit war die Entscheidung bereits gefallen.

Offenbach-Hundheim muss bangen

Auch in den Doppeln ließ Kusel nichts anbrennen. Braun/Rech bezwangen Herrmann/Gailing mit 6:4 und 6:4. Spannender verlief die Partie von Cussler-Weingarth/Bärbel Cappel gegen Schmidt/Schlemmer, die die Kuselerinnen nach Match-Tiebreak mit 7:5, 5:7 und 10:8 für sich entschieden. Mit dem klaren Erfolg hat Kusel den Klassenverbleib bereits vor dem abschließenden Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Wiesenthaler Hof gesichert.

Für Offenbach-Hundheim wird die Lage dagegen prekär. Das Team belegt den vorletzten Platz und hat nur einen Punkt Vorsprung auf das Schlusslicht. Da mit Frankenthal und Tabellenführer Friedelsheim noch zwei schwere Aufgaben warten, muss Offenbach-Hundheim weiter um den Verbleib in der A-Klasse bangen. Entscheidend könnte sein, ob Wiesenthaler Hof in den verbleibenden Begegnungen noch Punkte sammelt.