Kuchenbacken mit Oma, Sommernachmittage im Glan. Erinnerungen sind etwas Schönes. Übertreiben sollte man es mit der Nostalgie aber besser nicht, findet Benjamin Ginkel.

Manchmal überkommt es einen. Wie angeflogen. Dieses wohlig-sehnsüchtige Gefühl, das sich am ehesten als Nostalgie benennen lässt. Beim Schauen von Filmen aus den späten 80er- und 90er-Jahren erwischt es mich jedes Mal wieder. Da waren die Filme noch nicht so auf Hochglanz poliert wie heute. Die Helden schwitzten und fluchten noch. Oder wenn ich Computer- und Videospiele aus der Zeit sehe. Bis heute sind die ersten Super-Mario-Games doch die besten! Hach, damals war die Welt noch in Ordnung. Früher war alles besser.

Ich finde solche Nostalgie-Reisen wichtig: sich zu erinnern, wo man herkommt, und kurz wieder zu spüren, wie das damals war. Mit der Großmutter (natürlich in Kittelschürze) am Küchentisch Kuchen backen, am Glan kleine Staudämme bauen und sich, wenn die Glocken um 18 Uhr läuten, auf den Heimweg machen. Selbst die Arbeit im Kuhstall meines elterlichen Betriebs hat in der Rückschau Charme: süße Kälbchen, die an allem knabbern, Gespräche am Stallfenster mit Bekannten aus dem Dorf ... Sie merken es schon, liebe Leserinnen und Leser: Wenn man sich auf eine solche Nostalgie-Reise begibt, kann man darin versinken und die Zeit vergessen. Eins kommt dann zum anderen.

Viele der rosaroten Erinnerungen verpuffen

Doch wie bei allen Reisen – sofern sie nicht strikt durchgetaktet sind und der Reiseleiter ein strenges Regime führt – lauert die Gefahr, falsch abzubiegen oder den Bus zu verpassen. Also, die Vergangenheit mit all den schönen Erinnerungen nicht einfach nur zu genießen, sondern darin zu versinken und letztlich eine Rückkehr dorthin zu fordern. Doch das wird nicht funktionieren; die Uhr lässt sich nicht einfach zurückdrehen – auch wenn wir uns das manchmal wünschen. Dieses Thema hatte ich jüngst in einem Kommentar zur wahrscheinlichen Rückkehr der Bundeswehr auf den Windhof angedeutet.

Karikatur: Uwe Herrmann

Denn sind wir mal ehrlich: Viele der rosaroten Erinnerungen verpuffen, wenn wir einen nüchternen Blick darauf werfen. Gute Filme immer nur ab 20.15 Uhr oder zu anderen festen Zeiten schauen? Darauf verzichte ich gern. Streaming lässt mich schauen, was ich will, wann es mir passt. Wenn ich meine damaligen Lieblingsspiele auf einer alten Konsole heute wieder zocke, merke ich, wie sehr ich die in den vergangenen 30 Jahren nach und nach entwickelten Komfortfunktionen zu schätzen gelernt habe. Das war ja schon manchmal ein Krampf mit der Steuerung und dem Speichersystem. Im Kuhstall war es oft heiß und stickig, und wenn eine sich gerade erleichternde Kuh noch mit dem Schwanz um sich schlägt ... Nun ja. Wenn ich tiefer über meine Beispiele nachdenke, finde ich einzig am Kuchenbacken mit meiner Oma nach all der Zeit nichts Schlechtes. Vielleicht abgesehen davon, dass sie meine Liebe für süßes Gebäck und Gebackenes geweckt oder zumindest bestärkt hat.

Kurze Reisen gern, längere Aufenthalte eher nicht

Sie wissen hoffentlich, was ich meine: Den Realitätscheck bestehen längst nicht alle Erinnerungen. Vermutlich eher sogar die wenigsten. Das sollte jedem bewusst sein. Ist es allerdings nicht, wie unter anderem die Kommentarspalten in den sogenannten sozialen Medien zeigen. Es gibt sogar Parteien, deren Geschäftsmodell es ist, Menschen die gute alte Zeit zurück zu versprechen. Das blendet die Wirklichkeit aus und führt in eine Sackgasse – wenn man, statt Neues zu wagen, einzig auf Altbekanntes zurückgreift.

Gegen eine gelegentliche Tour in die Vergangenheit lässt sich nichts sagen. Im Gegenteil, wie unsere Opel-Geschichten in der kommenden Woche zeigen werden. Opelaner der ersten Stunde erzählen uns, wie es im vor 60 Jahren brandneuen Werk Kaiserslautern zuging. Und für Juni steht auch schon der nächste Leseraufruf in den Startlöchern: Dann suchen wir Erinnerungen an die Weltmeisterschaft 2006 und den WM-Spielort Kaiserslautern. Sicher haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, auch dazu lesenswerte Geschichten beizusteuern. Wir versuchen dann, gute Reiseleiter zu sein und niemanden im Jahr 2006 zu vergessen. Wobei ich damals, als junger Mann mit vollem Haar ... Ach, lassen wir das. Schönes Wochenende!