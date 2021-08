Der Abriss eines alten Hundezwingers ist per se nicht außergewöhnlich. Auf einem Grundstück in Selchenbach war das anders: Denn Melanie Schäfer-Jung und ihre Helfer entdeckten bei den Arbeiten einige Stücke Kuseler Industriegeschichte.

Für ihre Enkelin Melanie Heß legten sich Eugen und Gertrud Harth aus Selchenbach einen Schäferhund („Quanda“) zu. Das war 1987. Großvater Eugen errichtete hinter dem Haus einen hölzernen Hundezwinger und deckte dessen Dach mit Ziegeln ein, die vorher bereits vorhanden waren. Nachdem auch der nachfolgende Schäferhund („Freya“) 2006 gestorben war, wurde der Zwinger als Abstellraum für Gartengeräte genutzt und schließlich im Mai abgebaut. Ein paar Ziegel legte Melanie Schäfer-Jung, wie sie nun heißt, zur Seite und stellte fest, dass sich auf einigen die Aufschriften „J. Gilcher Kusel (Pfalz)“ und darunter die Initialen „E.W.“ befanden.

Die Ziegeln stammen aus der Ziegelei Jakob Gilcher. Der Sohn eines Häfners lebte von 1829 bis 1912 in Kusel. Seine Teilnahme an der Pfälzischen Revolution im Jahr 1849 brachte ihm einige Zeit im Gefängnis ein. Seine Erlebnisse während der Revolutionszeit schrieb er 1909 nieder, sie wurden 1990 von Bernd Kunz in den „Westricher Heimatblättern“ veröffentlicht.

Objekt fürs Stadtmuseum

1868 erhielt Jakob Gilcher in Kusel die Konzession zum Bau einer Ziegelei und zur Aufstellung eines Brennofens, um sogenannte französische Ziegel brennen zu können. Das berichtet Albert Zink im 1968 erschienenen Buch „150 Jahre Landkreis Kusel“. Neun Jahre später errichtete Gilcher einen neuen Brennofen, wie sie damals in der Pfalz verbreitet waren. Die Ziegelbrennerei, erinnert sich Ur-Kuseler Gerhard Berndt, befand sich hinter dem heutigen Notariat in der Trierer Straße. 1905 übernahm Jakob Gilchers Sohn Otto den Betrieb, gab aber später die Ziegelbrennerei auf. Grund: Die Ziegelbrennerei war nicht mehr rentabel. Bis zur Einstellung des Betriebs im Jahr 1939 stellte Gilchers Firma dann ausschließlich Backsteine her.

Damit müssen die Ziegel, sogenannte Doppelfalzmuldenziegel, mit denen Harth 1987 den Hundezwinger gedeckt hatte, aus der Zeit vor 1906 stammen. Die Initialen „E.W.“ könnten dabei auf den damaligen Brenner hindeuten. Dessen Name bleibt allerdings ein Geheimnis der Kuseler Industriegeschichte. Ein Exemplar der historischen Ziegeln will Melanie Schäfer-Jung dem Kuseler Stadtmuseum übergeben.