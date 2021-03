Bei dem Brand eines Einfamilienhauses am Donnerstag im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Schmittweiler ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Das teilt die Polizei mit, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. Am Abend, um 19.13 Uhr, habe der Einsatzleiter das Schlagwort „Feuer aus“ verkündet, berichtet Stefan Reichhart, der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Der Einsatz sei durch verdeckte Glutnester erschwert gewesen, einige Feuerwehrleute hielten in der Nacht zum Freitag punktuell Brandwache. Das Feuer war am Donnerstagmittag ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt, Nachbarn konnten rechtzeitig einen Hund in Sicherheit bringen.