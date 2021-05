Die Erdesbacher Glantalhalle ist sanierungsbedürftig. Dies zeigt sich vor allem bei starken Regenfällen, denn da das Eternitdach ist nicht mehr dicht ist, wird die Hallendecke nass. Der Ortsgemeinderat wollte am Mittwochabend den Auftrag für die Dachsanierung vergeben, doch das eingegangene Angebot entsprach nicht seinen Vorstellungen.

Die Glantalhalle war im Jahr 1978 errichtet worden. 2008 erhielt das Gebäude eine neue Pelletheizung und zwei Jahre später neue Fenster und einen zusätzlichen Notausgang. Der Ortsgemeinderat hat vor einigen Monaten bereits beschlossen, die beiden Eingangstüren, den Eingangsbereich der Haupttür sowie eine Treppe und das Dach zu erneuern.

Von dem Kuseler Ingenieurbüro Decker waren die Gesamtkosten auf 100.000 Euro veranschlagt worden. Als das Land Rheinland-Pfalz einen Zuschuss aus dem I-Stock in Höhe von 67 Prozent gewährt hatte, schrieb die Ortsgemeinde die Arbeiten für die fünf Gewerke aus. Laut Ortsbürgermeister Ralf Lukas wurden für jedes Gewerk fünf oder sechs Unternehmen angeschrieben. Doch letztendlich seien nur ein oder zwei Angebote eingegangen, da offenbar die Handwerksbetriebe zurzeit ausgelastet seien. Den Zuschlag für den Einbau von zwei Eingangstüren erhielt somit die örtliche Schreinerei Häßel mit 22.450 Euro, für den Treppenbau die Firma Hamm, ebenfalls mit Sitz Erdesbach, in Höhe von 3450 Euro, für die Fliesenarbeiten die Firma Barz, Thallichtenberg, in Höhe von 3412 Euro und die Verputzarbeiten die Firma Marazcek, Niederalben, für 2436 Euro.

Für das größte Gewerk, die Dachsanierung, für die 70.000 Euro veranschlagt worden waren, ging ein Angebot ein. Dies war mit 104.000 Euro fast 50 Prozent teurer als geplant. Die Ratsmitglieder entschieden daher, die Dacharbeiten erneut auszuschreiben. Denn der I-Stock-Antrag belief sich auf Gesamtkosten von 100.000 Euro. Mit dem eingegangenen Angebot wären die Gesamtkosten weit überschritten worden. Die Ortsgemeinde hätte allein für die Differenz aufkommen müssen. Aus diesem Grund entschieden die Ratsmitglieder, die Arbeiten auch überregional auszuschreiben.

Wie der Ortsbürgermeister berichtete, zeigt sich das mit der Planung beauftragte Ingenieurbüro zuversichtlich, dass dann ein Angebot eingehen wird, dass den Vorstellungen der Ortsgemeinde entspricht. Der Ortsbürgermeister gab außerdem bekannt, dass alle Feste in dem Dorf bis zum Frühjahr abgesagt sind, dazu gehöre auch der Adventsmarkt im Dezember.