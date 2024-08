Ein Dachdecker ist am Freitag aus etwa fünf Metern Höhe auf Gerüst gestürzt. Die Feuerwehr musste den Mann bergen, wie es in einer Mitteilung heißt. Demnach hatte sich der Unfall am Mittag auf einem Rohbau ereignet.

Alarmiert wurde ein Rettungswagen aus Landstuhl sowie der Intensivtransporthubschrauber Christoph 66, der in Imsweiler stationiert ist, so die Feuerwehr. Als Voraushelfer alarmierte die Leitszelle zusätzlich eine sogenannte First-Responder-Einheit sowie den Rettungsdienst.

Noch vor der Erstversorgung durch den Rettungsdienst war klar, dass der Patient nicht über den regulären Weg über das Gerüst transportiert werden konnte. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter an. Der Verletzte wurde vorsichtig vom Gerüst geborgen und mit Rettungswagen sowie Hubschrauber zur Uniklinik Homburg gebracht.