Der Bauherr, der die Baulücke im Gebiet Am Dörrenbacher Wald in Breitenbach schließen will, hat seitens der Gemeinde grünes Licht erhalten. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats sprachen sich die Ratsmitglieder für die notwendige Änderung des Bebauungsplans aus, nachdem alle eingegangenen Stellungnahmen geprüft worden waren. Der Bauherr wird gebeten, die von der Unteren Naturschutzbehörde geforderten Ausgleichsmaßnahmen schnellstmöglich in Angriff zu nehmen. Der Bitte, das Baugebiet in ein reines Wohngebiet umzuwidmen, kam der Rat indes nicht nach. Sonst könne sich dort weder ein emissionsarmer Betrieb noch ein Ausschank ansiedeln, merkte Ortsbürgermeister Johannes Roth (WG Roth) an.