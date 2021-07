Die Crowdfunding-Aktion „Heute ein König!“ ist noch nicht beendet. Spenden für die Neugestaltung des Königsbergs werden noch bis 15. Juli gesammelt. Doch die Arbeiten auf dem Gipfel haben schon begonnen.

Schließlich war schon in den ersten Tagen die Mindestsumme von 4500 Euro für das Projekt mit Murmelbahn (für eine kurzweilige Rast), königlicher Tafel (zum gemeinsamen Schmaus) und Thron (für Selfie-Fotos) erreicht.

Einiges Holz ist bereits bewegt worden: Marode Sitzgruppen sind abgetragen und frisches Material ist geliefert worden. Auch seien erste Kooperationen festgezurrt worden, berichtet Kathrin Bürthel, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein für das Projekt und Tourismus zuständig: Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) werde die Königliche Tafel her- und aufstellen.

Am Donnerstagnachmittag hatten 143 Unterstützer insgesamt über 8500 Euro auf startnext.com/heute-ein-koenig gespendet. Am Donnerstag, 15. Juli, um 23.59 Uhr endet diese erste Crowdfunding-Aktion mit Pilotcharakter in Rheinland-Pfalz. Dann sind die 40 Tage der Online-Spendenaktion beendet. Der Endspurt läuft. Das größte Dankeschön ist übrigens noch zu haben: Wer 1500 Euro gibt, nach dem wird der majestätische Thron benannt.