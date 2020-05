Ein Cross-Motorrad der Marke KTM mit der Typenbezeichnung EXC 125 ist aus einem Stall in der Talstraße in Offenbach-Hundheim gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, kann keine genaue Tatzeit genannt werden. Es soll in den vergangenen Tagen passiert sein. Vier zur Maschine gehörende Reifen wurden ebenfalls mitgenommen. Am nicht zugelassenen Motorrad sind neben der orangen Farbe die Aufkleber auffällig, die der Eigentümer zusätzlich angebracht hat. Der Wert wird mit 3400 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06382 9110.