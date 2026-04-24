Die zehnten Klassen der Realschule plus in Kusel haben an einem Zukunftstag teilgenommen. Experten referierten über die Themen Finanzen, Steuern, Wohnen und Berufsstart.

Für Themen wie Bankgeschäfte, Miete oder Steuererklärung bleibt im Schulalltag oft keine Zeit. Aus diesem Grund veranstaltet die Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung bundesweit Zukunftstage für Schüler – sozusagen als Crashkurs fürs Leben. Nach Auskunft von Koordinatorin Anna Nothhelfer haben am Donnerstag rund 60 Schüler in Kusel mitgemacht. Als Referenten eingeladen waren unter anderen Experten vom Finanzamt, Makler und Mitarbeiter der Sparkasse.

Im Berufsstart-Workshop bereiteten Experten die Schüler auf Bewerbungsgespräche vor und erläuterten, dass es dabei auch auf das Selbstbewusstsein ankommt. Beim Projekttag gab es ferner Infos für die erste eigene Wohnung und welche Kosten dabei zu erwarten sind. Zahlreiche Infos gab es auch zum Thema Geldanlage im Workshop Finanzen. Außerdem ging es um Altersvorsorge, Rentenversicherung und Schulden.

Die Steuer trifft irgendwann jeden

In ihren 70 Minuten langen Workshops zum Thema Steuern und Abgaben beleuchteten Oliver Müller und Theresa Heintz, beide beim Finanzamt Kusel tätig, Grundlagen von Abschreibung bis zu Werbungskosten. Wie funktioniert das Steuersystem? Worauf müssen junge Menschen bei ihrer ersten Steuererklärung achten? Wer zahlt eigentlich Steuern und wann? So lauteten wichtige Fragen. „Irgendwann trifft es jeden“, sagte Müller an die Adresse der Zehntklässler und fügte hinzu: „Um die Steuer kommt ihr nicht herum. Man muss sich damit beschäftigen.“ Wie sich die Steuer berechnet, was Grundfreibeträge bedeuten und alles über den Paragrafen 32a konnten die Schüler an diesem Vormittag erfahren – und auch, dass es mitunter satte Rückerstattungen geben kann, wie Müller berichtete.