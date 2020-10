Am Mittwoch, Stand 16.15 Uhr, meldete das Gesundheitsamt 18 weitere Infektionen, fünf davon in Homburg, zwei in Bexbach. Die Inzidenzzahl kletterte von 54,3 am Vortag auf 57,1.

Die steigende Zahl der Covid-19-Infektionen im Saarpfalz-Kreis geht offenbar nicht auf einzelne, große Infektionsherde zurück. „Wir sprechen aktuell von einem in die Fläche gehenden Infektionsgeschehen“, sagte eine Sprecherin des Landkreises auf RHEINPFALZ-Anfrage am Mittwochmittag. Die Infektionsketten könnten noch nachverfolgt werden.

Zur Kontaktverfolgung setzt der Saarpfalz-Kreis laut der Sprecherin derzeit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, außerdem helfen fünf Bundeswehr-Soldaten. 34 weitere Verwaltungskräfte seien geschult worden, um mithelfen zu können, sollten die Infektionszahlen weiter steigen.

Kein Testzentrum

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es in Homburg kein Testzentrum gibt, in dem sich Menschen freiwillig oder mit einer Überweisung der Hausarztpraxis auf eine Infektion testen lassen können. „Im Container zwischen Kreisverwaltung und Rathaus testet das Gesundheitsamt nur Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung. Betroffene bekommen vom Gesundheitsamt einen Termin zugewiesen“, teilte die Sprecherin mit.

Der Saarpfalz-Kreis hatte am Dienstag als letzter saarländischer Landkreis die Marke von 50 registrierten Neuinfektionen binnen einer Woche überschritten. Damit wurde das ganze Saarland als erstes Flächenland in Deutschland als Risikogebiet eingestuft.