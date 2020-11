Nachdem in der vergangenen Woche ein Bewohner sowie zwei Mitarbeiter im Wohn- und Werkstattbereich des Bodelschwingh Zentrums positiv auf das Coronavirus getestet wurden, hat sich der Erreger verbreitet. Die Kreisverwaltung in Bad Kreuznach meldete am Montagnachmittag 50 positive Abstriche.

Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen waren unter Quarantäne gestellt worden. „Die Befürchtung, das Virus habe sich bereits innerhalb der Wohngruppe ausgebreitet, bestätigte sich aber zwischenzeitlich durch eine große Testung vor Ort. Von mehr als 120 Abstrichen waren 50 positiv“, teilte ein Sprecher der Kreisverwaltung kurz nach 15 Uhr mit. Die Ergebnisse der Tests hätten die Stabstelle in Bad Kreuznach ab Sonntagnachmittag bis zum frühen Montagmorgen erreicht.

Der Ausbruch sei auf das Haus Am Schlossblick begrenzt. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie, Träger der Einrichtung, in der 380 Bewohner von 538 Mitarbeitern betreut werden, stehe mit der Stabstelle Corona der Kreisverwaltung in Kontakt, um die Unterbrechung der Infektionsketten innerhalb des Zentrums zu erreichen.

Nur Zentrum betroffen

„Da es sich um ein auf das Bodelschwingh Zentrum begrenztes Infektionsgeschehen handelt, besteht bislang für die Region und nach bisherigen Erkenntnissen auch für die ambulanten Wohngruppen im Stadtgebiet von Meisenheim kein Grund zur Sorge“, heißt es weiter. Innerhalb des Bodelschwingh Zentrums seien Maßnahmen eingeleitet worden, um andere Wohngruppen zu schützen. Ausgeschlossen werden könne eine Ausbreitung innerhalb des Bodelschwingh Zentrums jedoch nicht, „da dort Menschen zusammenleben und arbeiten, deren persönliche Bedürfnisse mit dem Alltag unter Quarantänebedingungen kollidieren“.

Die Angehörigen der Bewohner der betroffenen Wohnbereiche seien informiert worden. In den kommenden Tagen sollen auch die Angehörigen der Bewohner anderer Bereiche telefonisch über die aktuelle Entwicklung Informationen erhalten.

Mehr zum Thema