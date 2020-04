Zwei neue Coronavirus-Fälle meldet die Kreisverwaltung Kusel am Freitagabend. Somit sind insgesamt 87 Personen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide neuen Fälle kommen aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, insgesamt sind es 41. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sind es weiterhin 36 nachweislich Covid-19-Erkrankte, in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein zehn. Stand Freitag, 16 Uhr, befinden sich im Kreis weiterhin 67 Menschen in Quarantäne.

Die aktuellen Informationen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveblog.