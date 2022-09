Kusel. Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag am Dienstagnachmittag auf gleichem Niveau wie tags zuvor: bei 81, davon 36 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 15 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 30 im Oberen Glantal. Allerdings steigt die Anzahl der aktuellen Infektionsfälle von 610 auf 690. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz geht laut Mitteilung der Kreisverwaltung hoch: von 338,4 auf 415,6.