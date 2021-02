Eine Corona-Neuinfektion meldet die Kreisverwaltung Kusel am Dienstagnachmittag. Damit gibt es mittlerweile 1547 Corona-Fälle im Landkreis, 1408 Menschen gelten als genesen. Aktuell gibt es laut Kreisverwaltung 30 aktive Infektionsfälle in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan, 17 sind es in der VG Lauterecken-Wolfstein und 35 in der VG Oberes Glantal. Der Inzidenzwert – also die Neuinfektionen in den zurückliegenden sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner – beträgt 35,6. Unter Berücksichtigung der im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte liegt die Sieben-Tage-Rate bei 33,7.