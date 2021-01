Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen im Landkreis Kusel ist vor dem Wochenende auf 1429 gestiegen. Dem bei der Kreisverwaltung angesiedelten Gesundheitsamt sind am Freitag sechs weitere Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet worden; drei Betroffene leben in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, drei in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Derzeit sind im Kreis 177 bestätigte Coronafälle aktiv. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt wie am Vortag bei 81,2. Dieser Wert gibt die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage an, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Würden die im Landkreis gemeldeten US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 76,8.