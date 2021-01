Im Landkreis Kusel sind am Montag sechs bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Außerdem vermeldete die Kreisverwaltung einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion – der 50. Todesfall im Kreis seit Beginn der Pandemie. Die Gesamtzahl der bekannten Covid-19-Fälle ist am Montag auf 1393 gestiegen, davon sind noch 158 Fälle aktiv. Die sechs Neuinfektionen verteilen sich gleichmäßig auf die Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein (je zwei). Der Inzidenzwert im Kreis, der die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, liegt knapp unter dem Wert des Vortages bei 128,2. Würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 121,3.