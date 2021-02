Der Kreis Kusel ist landesweit spitze: Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, sank am Mittwoch auf 12,8. Würden die im Kreis lebenden Angehörige der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge der Wert bei 12,1. Damit ist der Kreis aktuell die einzige Kommune in Rheinland-Pfalz, die außerhalb der Corona-Warnstufen des Landes geführt wird. Die Kreisverwaltung meldete am Mittwoch keine laborbestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus. Damit bleibt die Anzahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie mit Covid-19 infiziert haben, bei 1582; davon gelten 1482 Personen als genesen, 58 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Im Kreis sind derzeit 42 aktive Infektionsfälle bekannt.