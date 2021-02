Im Landkreis hat es innerhalb eines Tages eine Corona-Neuinfektion gegeben. Das meldet die Kreisverwaltung am Donnerstag. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie auf 1556. 1420 Personen gelten als genesen, 58 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Aktuell gibt es im Landkreis 78 akute Infektionsfälle, die sich folgendermaßen verteilen: 33 in der VG Oberes Glantal, 31 in der VG Kusel-Altenglan und 14 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der aktuelle Inzidenzwert – die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner – beträgt 22,8. Damit springt die Corona-Ampel des Landes auf Gelb. Unter Berücksichtigung der im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte liegt der Wert bei 21,6.